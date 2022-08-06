В США предупредили об экстраординарных мерах для освобождения Грайнер

США призывают Россию серьезно отнестись к вопросу обмена баскетболистки Грайнер, Вашингтон намерен принять экстраординарные усилия для ее освобождения, заявили в Белом доме. По словам Жан-Пьер, переговоры публично вестись не могут

Баскетболистка Бриттни Грайнер в Химкинском городском суде (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

США готовы к необычным решениям в переговорах с Россией для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили в Москве к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе (NABJ). Трансляция велась на YouTube.

«Мы примем экстраординарные меры, чтобы сделать это. Мы сделали России существенное предложение. Мы призвали их отнестись к этому вопросу серьезно, потому что сами относимся к нему серьезно», — сказала она.

Переговоры России и США по освобождению Грайнер не могут вестись публично, поскольку это угрожает успешному решению вопроса, добавила Жан-Пьер. Она напомнила, что ранее Вашингтону удалось вернуть студента Тревора Рида, который отбывал в России заключение за нападение на полицейских. Его обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков. В связи с этим, указала представитель Белого дома, успешный обмен может состояться и в случае с Грайнер.

Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в сумке у спортсменки обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Против нее завели уголовное дело по статье о о контрабанде наркотических средств в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК). Баскетболистка признала, что перевозила наркотики, но пояснила, что это произошло не из злого умысла, а так как была вынуждена собирать вещи второпях. Защита Грайнер настаивает, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.

В начале августа Грайнер приговорили к к девяти годам лишения свободы (прокурор требовал девять лет и шесть месяцев и штраф в 1 млн руб.). Защита баскетболистки заверила, что намерена обжаловать приговор.



Приговор Грайнер в США назвали неприемлемым. Президент Джо Байден призвал Россию немедленно освободить баскетболистку, поскольку Москва «неправомерно» ее удерживает. Он пообещал использовать «все возможные» пути для ее возвращения. Заявления Байдена прокомментировал глава SpaceX Илон Маск, он призвал выпустить на свободу всех заключенных за незаконный оборот наркотиков в США, «если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России».

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По данным CNN, Белый дом предложил России обменять Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Последнего суд в США приговорил к 25 годам за попытку поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую США считают террористической. Позднее CNN сообщил, что Москва предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. В Белом доме позднее назвали поступившее контрпредложение Москвы несерьезным, не раскрыв его детали.