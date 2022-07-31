Трамп назвал невыгодной идею обмена Бута на баскетболистку Грайнер

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что обмен Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием, на баскетболистку Бритни Гринер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, не очень выгодной сделкой, передает Fox News.

Трамп назвал Бута «торговцем смертью» и «абсолютно одним из худших в мире». По его мнению, обмен на американскую спортсменку не равноценный.

«Она знала, что туда не стоит ездить нагруженной наркотиками, а она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?» — сказал Трамп.

29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону обмен заключенными. Блинкен предложил обменять американца Уилана, отбывающего в России наказание по делу о шпионаже, и баскетболистку Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков. CNN сообщал, что речь идет об обмене американцев на российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.