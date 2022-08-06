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Маск предложил освободить всех осужденных за наркотики в США

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США на фоне стараний администрации президента Джо Байдена по освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Об этом миллиардер заявил на Youtube-канале Full Send Podcast.

«Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам», — сказал Маск.

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Бизнесмен отметил, что, по его мнению, людей не следует лишать свободы за ненасильственные действия.

В конце июля CNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута (приговорен к 25 годам за торговлю оружием, он не признает вину) на осужденных в России Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (первый осужден в России за шпионаж, вторая — за контрабанду наркотиков).

Грайнер задержали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Против спортсменки завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК), которая предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Спортсменка признала, что перевозила наркотики, но заявила, что «собиралась впопыхах» и не совершала преступление из злого умысла. Защита баскетболистки настаивает, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. В начале августа суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы.

В конце июля телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация Джо Байдена предложила России обменять Грайнер и Уилана, осужденного по делу о шпионаже, на предпринимателя Виктора Бута. Последнего американский суд приговорил к 25 годам за попытку поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую США считают террористической.

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