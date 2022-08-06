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Замглавы ВГА Каховского района положили в реанимацию после покушения

Виталий Гура
Виталий Гура (Фото: из личного архива)

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур находится в реанимации после покушения на него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — ответил Стремоусов на вопрос о состоянии Гура.

Ранее корреспондент ВГТРК Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что Гур скончался во время транспортировки в Крым.

Материал дополняется. 

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