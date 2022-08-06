На замглавы администрации Новой Каховки совершили покушение

По предварительным данным, в Виталия Гура выстрелили из пистолета Макарова у его дома. Чиновника доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии

В Херсонской области совершили покушение на заместителя главы пророссийской Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура, сообщает источник «РИА Новости». Информацию подтвердил ТАСС со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, неизвестные открыли стрельбу у дома Гура, в чиновника, предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы.

Гура доставили в больницу. «Находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, состояние тяжелое», — сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, российские войска взяли Херсонскую область под контроль. В регионе появилась пророссийская военно-гражданская администрация, которую возглавил Владимир Сальдо.

4 августа Сальдо сообщил, что его госпитализировали после медицинского обследования. Как утверждают в ВГА, он заболел в результате «тяжелейшего перенапряжения, физического и психического», за последние шесть месяцев. На следующий день его решили привезти на лечение в Москву.

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В конце июня представители ВГА Херсона сообщили о взрыве, при котором погиб начальник регионального управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко; власти признали случившееся терактом. Ранее в этом месяце, как передавали российские информагентства, глава херсонского управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгений Соболев получил ранение в результате подрыва его автомобиля.

Украина считает южные прибрежные территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии, оккупированными; в июле президент страны Владимир Зеленский приказал отвоевать их. В начале августа он сменил главу Херсонской областной госадминистрации, эту должность занял Ярослав Янушевич (ранее был заместителем председателя Государственной миграционной службы и Государственной финансовой инспекции Украины).