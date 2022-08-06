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Курский губернатор сообщил о попытке диверсии на военном аэродроме

На аэродроме в Курской области предотвратили попытку диверсии, сообщил в своем Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Старовойт отметил, что аэродром сейчас закрыт для приема гражданских самолетов, там базируются военные. Он не привел подробностей произошедшего, сообщив, что специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Глава региона призвал местных жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и не использовать квадрокоптеры и другие беспилотники.

Материал дополняется. 

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Курская область Роман Старовойт
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