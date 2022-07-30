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Курский губернатор сообщил об обстреле села Тёткино со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт: приграничное село Тёткино обстреляли со стороны Украины
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, информация о разрушениях еще уточняется
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли поселок Тёткино в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Тёткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

По словам Старовойта, данные о разрушениях еще уточняются.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, на юге и западе он граничит с Сумской областью Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Поселок Тёткино неоднократно обстреливали. Так, 16 июля в нем начался пожар после обстрела из миномета как минимум 20 снарядами. Пострадавших после атаки не было.

После начала военной операции курские власти и губернаторы других приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. Под огонь попадали пограничный пункт пропуска Крупец и деревня Городище Рыльского района Курской области. В результате там сломалась линия электропередачи, повреждения получали жилые дома. Накануне об обстреле со стороны ВСУ села Сачковичи, в результате которого была повреждена линия электропередачи, говорил брянский губернатор Александр Богомаз.

В Курской области с апреля действует желтый уровень террористической опасности. 24 июля его продлили до 8 августа. Такой же режим ввели некоторые другие российские регионы.

Украинские власти не раз заявляли, что не намерены применять оружие, которое стране поставляет Запад, для нанесения ударов по территории России.

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Татьяна Зыкина
Курская область Роман Старовойт обстрел Украина
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