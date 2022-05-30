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В Курской области усилили меры безопасности на границе с Украиной

В регион направили больше военных, а также дополнительные артиллерийские и ракетные установки, сообщил Старовойт
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator46 / VK)

Минобороны России перебросило в Курскую область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В регион направлено большое количество личного состава Министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на то, чтобы обезопасить <...> безопасность жизни и здоровья [жителей Курской области]», — сказал он на оперативном совещании (цитата по «Коммерсанту»).

По словам Старовойта, прошедшие сутки «прошли спокойно». «Видим сообщения о хлопках, о работе авиации. Люди слышат взрывы в приграничных районах. Это работает наша армия на сопредельной территории», — объяснил он.

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Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины. На территории региона с 11 апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Там установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов.

С конца февраля власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов со стороны Украины. Одна из последних «атак» произошла 26 мая, сообщил Старовойт. Ей подверглась окраина села Воробжа в Суджанском районе, которое находится примерно в 13 км от российско-украинской границы и в 80 км к юго-западу от Курска. По словам губернатора, в здании местной школы выбило стекла, в трех соседних домах повреждены крыши и окна. Пострадавших среди мирного населения нет.

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