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Трамп счел поездку Пелоси на Тайвань глупой и назвал ее «мечтой Китая»

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, поехав на Тайвань, дала Китаю повод для разного рода действий, в том числе военных учений, считает Дональд Трамп, чего не должно было произойти

Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань был глупой идеей, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, это их обострило и предоставило предлог Пекину для различных действий, в том числе проведения военных учений в водах Тайваньского пролива, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Висконсин. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване? Она была мечтой Китая. Она дала им предлог. <...> Как же глупо, что она туда поехала», — сказал Трамп.

Трамп выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в конгресс в ноябре этого года республиканцы возьмут большинство мандатов и «покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси».

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Отношения США и Китая обострились после визита Пелоси на Тайвань. Пекин неоднократно предупреждал о его недопустимости, подчеркивая, что это противоречит принципам политики «одного Китая» и грозит «подрывом отношений» между странами. Как писала The New York Times, в Вашингтоне пытались отговорить Пелоси от поездки на остров, однако 2 августа ее самолет приземлился в Тайбэе. Пелоси назвала главной целью визита американской делегации на остров поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Она посетила тайваньский парламент, встретилась с президентом Цай Инвэнь и назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире».

Пекин счел визит Пелоси провокацией. 4 августа Китай начал масштабные военные учения, которые должны продлиться до воскресенья. В их рамках пройдут боевые стрельбы в водах и воздушном пространстве практически вокруг всего Тайваня. Воздушное пространство и судоходство в местах проведения учений будут закрыты.

Главы внешнеполитических ведомств США, Австралия и Япония призвали Китай немедленно прекратить военные учения. По информации Politico, военное командование США пыталось связаться с китайскими коллегами, но их звонки остаются без ответа.

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