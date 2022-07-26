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NYT узнала о возросших опасениях США из-за Китая и Тайваня

Администрация США пытается втайне отговорить спикера палаты представителей от посещения Тайваня: в Белом доме обеспокоены вероятными планами Китая перехватить ее самолет. В Пекине говорили, что «серьезно готовятся» к этому визиту
Виды Тайваня
Виды Тайваня (Фото: Carl Court / Getty Images)

Власти США все больше обеспокоены действиями и заявлениями Китая в отношении Тайваня, в последние дни эта ситуация обострилась из-за намерения спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить остров, в Белом доме втайне пытаются отговорить ее от поездки. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Визит Пелоси на Тайвань повышает риск конфликта, поскольку в ближайшие недели пройдет «важная политическая встреча» с участием главы КНР Си Цзиньпина и других лидеров Коммунистической партии Китая (КПК), считают неназванные американские чиновники. The New York Times не уточняет, о какой встрече идет речь, однако на вторую половину этого года запланирован 20-й съезд КПК.

Как пишет газета, Пелоси скорее всего прилетит на Тайвань на военном самолете США, это типично для таких визитов. Ряд аналитиков полагают, что Китай может направить самолет для сопровождения американского борта и помешать его посадке, указывает The New York Times. По словам опрошенных газетой американских чиновников, такой шаг вызывает обеспокоенность и будет рассматриваться в качестве серьезной эскалации, однако пока он считается маловероятным.

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По данным Reuters, Пелоси намерена посетить Тайвань на этой неделе, после визита в Японию. Сама спикер палаты представителей отказалась публично комментировать свои планы, сказав, что важно «продемонстрировать свою поддержку Тайваню». В случае визита на остров Пелоси станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет, с 1997 года.

Президент США Джо Байден отметил, что военные не считают эту инициативу хорошей. В Белом доме обеспокоены возможностью Китая объявить бесполетную зону над Тайванем для срыва визита Пелоси, рассказал CNN неназванный американский чиновник. Он добавил, что Пекин может направить истребители к острову, что повлечет ответ Тайбэя и Вашингтона, однако отказался уточнить, какой будет реакция США.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом Вашингтон заявляет, что придерживается политики «одного Китая».

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Глава ЦРУ предупредил о попытке Китая силой взять контроль над Тайванем
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

В МИД КНР сообщили о «серьезной подготовке» к вероятному визиту Пелоси, передает Bloomberg. «Китайская сторона неоднократно заявляла американской стороне о нашей серьезной озабоченности по поводу возможного визита спикера Пелоси на Тайвань и о нашем решительном неприятии этого визита», — заявил представитель министерства Чжао Лицзянь на брифинге 25 июля.

По информации Financial Times, китайские власти в частном порядке направили в США предостережение о последствия визита Пелоси на остров, оно содержало гораздо более серьезные угрозы, чем ранее. В тексте письма допускался военный ответ, рассказали газете два информированных источника.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Китай в последние несколько лет стал «агрессивнее» и чаще перехватывать военные самолеты США, также Пекин проводит вблизи американских союзников небезопасные воздушные маневры, рассказал в конце июля командующий вооруженными силами США Марк Милли.

По данным CNN, Пентагон намерен всесторонне изучить произошедшие инциденты между вооруженными силами Китая и США. В ряде случаев они не были преданы гласности. В частности, в июне у американского транспортного самолета C-130 сил специального назначения было «что-то вроде стычки» с китайскими самолетами. Однако Пентагон официально не признал этот инцидент, отмечает телеканал.

«Мы считаем, что вопрос не в том, решат ли китайские власти использовать силу для установления контроля над Тайванем, а в том, как и когда они это сделают», — подчеркнул директор ЦРУ Уильям Бернс.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тайвань Китай Нэнси Пелоси США
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