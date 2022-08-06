Клишас назвал Украину небезопасной для транзита российского газа
После конфискации российских активов, о которой объявили власти Украины, страна перестала быть безопасной для транзита любых товаров из России, в том числе энергоносителей. Об этом написал в своем Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
После начала российской военной операции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов»; согласно документу, изъятие происходит «без какой-либо компенсации ее стоимости». В конце мая глава государства утвердил закон о конфискации имущества и активов физлиц и компаний, которые «тем или иным образом» поддерживают военные действия.
По словам Зеленского, в стране изъяли российские активы на 28 млрд гривен (около $765 млн); директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник в конце июня называл сумму 30 млрд грн (около $1 млрд). Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин утвердил указ о передаче в пользу страны и украинского народа еще 903 российских объектов: имущество, которое принадлежит российскому государству, активы подсанкционных граждан и компаний, а также российских банков.
Российские власти называют конфискацию активов на Украине и в странах Запада, которые ввели санкции против Москвы из-за боевых действий, незаконными. Президент Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит.
В конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт сроком на пять лет, согласно которому российская сторона должна поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки. 11 июля текущего года в «Газпроме» сообщили, что поставки российского газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» составили 39,4 млн куб. м. Как заявили в компании, Украина отклонила заявку на ГИС «Сохрановка», при этом последние несколько недель уровень прокачки превышал 40 млн куб. м.
В середине июля в российском МИДе заявили, что Москва готова продлить контракт после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится спрос на топливо, а украинская газотранспортная система останется в рабочем состоянии. В конце месяца на фоне сокращения поставок по «Северному потоку» страны ЕС договорились о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Мера будет действовать с 1 августа 2022-го до конца марта 2023 года.