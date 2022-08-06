Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:19
Клишас назвал Украину небезопасной для транзита российского газа Политика, 08:10
Минпромторг изучит вопрос выпуска урологического препарата «Дриптан» Общество, 07:47
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Пророссийские власти Херсона заявили о выходе из-под юрисдикцикции Киева Политика, 07:22
МИД КНДР назвал проявлением враждебности визит Пелоси на границу Корей Политика, 06:49
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Лос-Кабосе Спорт, 06:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Франция сформировала антикризисный штаб для борьбы с рекордной засухой Политика, 06:14
Moody's понизило прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии Политика, 06:01
Politico узнало о безуспешных попытках США связаться с командованием КНР Политика, 05:34
Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв 1945 года Политика, 05:24
Блинкен напомнил о договоре об обороне с Филиппинами на фоне учений КНР Политика, 05:05
В ДНР запретили беспилотники на время спецоперации Политика, 04:46
Война санкций ,  
0 

Клишас назвал Украину небезопасной для транзита российского газа

Клишас: Украина небезопасна для транзита газа из-за конфискации российских активов
Украина после объявления о конфискации российских активов перестала быть безопасной для транзита энергоносителей, считает Клишас. Зеленский ранее сообщил, что в стране изъяли активы на $765 млн, еще 903 объекта будет конфисковано
Фото: Виталий Грабар / ТАСС
Фото: Виталий Грабар / ТАСС

После конфискации российских активов, о которой объявили власти Украины, страна перестала быть безопасной для транзита любых товаров из России, в том числе энергоносителей. Об этом написал в своем Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

После начала российской военной операции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов»; согласно документу, изъятие происходит «без какой-либо компенсации ее стоимости». В конце мая глава государства утвердил закон о конфискации имущества и активов физлиц и компаний, которые «тем или иным образом» поддерживают военные действия.

Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

По словам Зеленского, в стране изъяли российские активы на 28 млрд гривен (около $765 млн); директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник в конце июня называл сумму 30 млрд грн (около $1 млрд). Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин утвердил указ о передаче в пользу страны и украинского народа еще 903 российских объектов: имущество, которое принадлежит российскому государству, активы подсанкционных граждан и компаний, а также российских банков.

Российские власти называют конфискацию активов на Украине и в странах Запада, которые ввели санкции против Москвы из-за боевых действий, незаконными. Президент Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит.

Страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. Что важно знать
Бизнес
Фото:David Hecker / Getty Images

В конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт сроком на пять лет, согласно которому российская сторона должна поставлять газ через ГТС Украины по схеме «качай или плати» в объеме 40 млрд куб. м газа в год, или 109 млн куб. м в сутки. 11 июля текущего года в «Газпроме» сообщили, что поставки российского газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» составили 39,4 млн куб. м. Как заявили в компании, Украина отклонила заявку на ГИС «Сохрановка», при этом последние несколько недель уровень прокачки превышал 40 млн куб. м.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды
Прогнозы
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи

В середине июля в российском МИДе заявили, что Москва готова продлить контракт после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится спрос на топливо, а украинская газотранспортная система останется в рабочем состоянии. В конце месяца на фоне сокращения поставок по «Северному потоку» страны ЕС договорились о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Мера будет действовать с 1 августа 2022-го до конца марта 2023 года.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Клишас Украина российские активы транзит газа
Материалы по теме
Власти Украины объявили о планах конфисковать 903 актива России
Политика
Канадский министр поспорил с Киевом о транзите газа через Украину
Политика
В Раде предложили воровать у России транзитный газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter