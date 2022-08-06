Bloomberg узнал об ужесточении Китаем правил маркировки для Тайваня
Власти Китая планируют ужесточить правила маркировки тайваньской продукции в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Продукты, маркированные как произведенные в «Китайской Республике» (именно так себя официально именует Тайвань — РБК), не будут допущены на рынок материкового Китая, сообщили источники агентства. Один из собеседников пояснил, что китайские правила маркировки тайваньского импорта были впервые объявлены в 2015 году, однако до визита Пелоси строго не применялись.
Bloomberg поясняет, что при несоблюдении правил маркировки на товарах, таможня КНР имеет право конфисковывать такую продукцию.
Представитель министерства экономики Тайваня сообщил агентству, что за последнюю неделю действительно увеличилось число жалоб тайваньских компаний из-за проблем с маркировкой при попытке ввоза продукции в КНР, однако случаев конфискации пока не было.
Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем возросла после недавнего визита делегации США во главе с Пелоси на остров. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США заявила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.
В ответ на необъявленный визит Китай начал масштабные военные учения в акватории Тайваня. Глава МИД КНР Ван И назвал приезд Пелоси «вопиющей намеренной провокацией», который был заранее спланирован американской стороной.
Кроме этого, Пекин пообещал ввести санкции против Пелоси и ее родственников, а также приостановил сотрудничество с США по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, в уголовно-правовой помощи, о борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками.
Тайвань (Китайская республика) — частично признанное государство в 100 км от побережья КНР. Территория объявила о своем отделении в 1949 году, однако Китай считает ее своей провинцией. У США нет дипломатических отношений с Тайванем, но принятый в 1979 году закон позволяет Вашингтону поставлять туда оружие.