США переходят на новый этап борьбы с коронавирусом

Крупнейшие очаги заболевания

Ограничительные меры принимаются в каждом штате в зависимости от эпидемиологической ситуации. При этом, как показывают данные издания The New York Times, снятие ограничений и «открытие» территорий пагубно влияют на статистику заболеваемости. К примеру, в штате Аризона ограничения были ослаблены 8 мая, когда средний суточный прирост был на уровне 300–400 новых заболеваний. В июне количество заболеваний начало резко расти, доходя до 4,5 тыс. в день. 23 июля губернатор Аризоны Даг Дюси продлил ограничения на массовые мероприятия, работу баров, фитнес-клубов, театров и аквапарков, добавив, что штат не может прекратить борьбу с COVID-19. Похожая ситуация произошла в штатах Калифорния, Флорида, Кентукки, Луизиана, Невада, Техас, Алабама, Пуэрто-Рико, Арканзас, Айдахо, Южная Каролина, то есть преимущественно на юге и западе страны. На данный момент в большинстве штатов закрытыми остаются бары и рестораны, театры, казино.

Среди американских городов по количеству зараженных сейчас лидирует Лос-Анджелес, где более 193 тыс. заболевших. В Нью-Йорке, наиболее пострадавшем весной, когда в городе в пиковые дни заболевали 6–8 тыс. человек за сутки, показатель за лето опустился в среднем до 300 новых случаев в день.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Дональд Трамп и маски В конце июля президент США предупреждал о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом, призвав граждан носить маски, если они не могут соблюдать социальную дистанцию. Сам президент впервые с начала пандемии появился в маске на публике только 11 июля, при посещении военного госпиталя. До этого он неоднозначно отзывался о рекомендации медиков носить маски. В июне Энтони Фаучи в очередной раз высказался в пользу ношения масок, указывая на высокий риск заражения у людей, которые находятся в толпе без маски. В июле он также одобрил ношение очков или защитных экранов для лица, чтобы снизить вероятность заражения.

Прогнозы экспертов

Главный инфекционист Фаучи ранее отказывался рассуждать о том, какой будет ситуация осенью, но директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд в середине июля заявил: «Осень и зима 2020–2021 годов станут, возможно, одним из самых трудных времен, которые переживало американское здравоохранение из-за одновременного существования коронавируса и гриппа» (цитата по The Guardian).

Эпидемиолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джордж Резерфорд считает, что снижение суточного количества новых заболеваний, наблюдаемое около десяти дней, «можно считать настоящим спадом, а не следствием тестирования». По словам эксперта, США уже находятся на пике второй волны и сейчас вопрос состоит в том, какой будет третья. «Я думаю, третья волна заболевания придется на осень, когда откроются школы, и продлится месяц или два», — отметил эксперт в беседе с РБК, напомнив, что во время пандемии гриппа в 1918–1919 годах страна пережила три волны заболевания.

Состояние экономики

Несмотря на высокие показатели заражений и смертности, Дональд Трамп заявил, что США справляются с пандемией «очень хорошо», учитывая масштабы страны. «Мы намного больше [других стран], за исключением разве что Индии и Китая. Китай сейчас испытывает вспышку [заболеваемости], Индия сталкивается с огромной проблемой», — сказал он 5 августа.

Одно из последствий пандемии для Трампа — обращение вспять положительного тренда в экономике, который президент упоминал в качестве главного достижения своего первого срока в Белом доме. Летом прошлого года в США был зафиксирован самый долгий цикл роста ВВП в истории — он продлился 121 месяц (чуть более десяти лет, то есть начался еще при президенте Бараке Обаме). Доля безработицы в прошлом году сократилась до самой низкой отметки за 50 лет, а уровень зарплат американцев рос. Однако на фоне пандемии COVID-19 во втором квартале американская экономика упала почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Этот спад перечеркнул весь экономический рост с 2015 года и стал новым антирекордом с 1947-го, когда правительство США начало собирать такую статистику.

Спад в экономике усугублен негативным отношением американцев к политике Трампа по борьбе с COVID-19. 66% американских респондентов не одобряют действия президента по борьбе с пандемией, 34% относятся к его действиям с одобрением (данные опроса, проведенного совместно телеканалом ABC News и организацией Ipsos 29–30 июля). В целом рейтинг неодобрения работы Трампа вырос между концом мая и началом июня с 45 до 57% и по состоянию на конец июля остается на этой отметке (указывают результаты опросов компании Gallup).

Отношение избирателей к Трампу

Пока что главная проблема Трампа — не экономика, а общее недоверие к нему со стороны избирателей и его неуверенный ответ на эпидемию в стране, считает эксперт по выборам, главный редактор статистического портала FiveThirtyEight Нэйт Силвер. Как указал Силвер, принятые в США меры по смягчению последствий коронавируса смогли защитить рядовых граждан от негативного шока. Как подсчитали экономисты из Чикагского университета, компенсации от государства не только заместили, но даже увеличили доход для двух третей американцев, потерявших работу из-за COVID-19. Бюджетные меры американских властей помогли стране преодолеть рецессию без колоссального ущерба благосостоянию домохозяйств и поспособствовали восстановлению потребления в некоторых секторах, пишут в своем отчете аналитики Raiffeisen Bank (есть в распоряжении РБК).

По совокупности опросов за июль 48,6% респондентов одобряют действия Трампа в сфере экономики — на 0,1% больше, чем его рейтинг неодобрения (подсчеты портала RealClearPolls). Опрос компании YouGov и The Economist, который проводился 2–4 августа при выборке 1,5 тыс. граждан, показывает, что действия Трампа в экономике одобряют 50%, не одобряют — 48%.

Кризис, очевидно, затронул репутацию президента в сфере управления экономикой. На начало августа разница рейтингов одобрения и неодобрения деятельности Трампа в экономике составляла порядка 1 процентного пункта, при том что до начала эпидемии в США этот показатель был выше и за 2019 год нередко достигал двухзначных цифр. В будущем многое будет зависеть от того, договорятся ли демократы и республиканцы о принятии нового пакета финансовой помощи рядовым американцам, указывает Силвер. Если пакет не будет согласован и благосостояние граждан упадет, это создаст большие риски для Трампа, добавил он.

За три месяца до президентских выборов кандидат Демократической партии Джозеф Байден опережает Трампа на 8 процентных пунктов, приводит данные по совокупности опросов статистический портал FiveThirtyEight. Байден также может рассчитывать на большее число выборщиков — 352 голоса против 186 (для победы необходимо получить более 270), следует из прогноза журнала The Economist. Кандидат от демократов лидирует и на уровне важных колеблющихся штатов, в которых Трамп одержал победу на выборах в 2016 году, — например, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Флориде (29 голосов), Мичигане (16 голосов) и Висконсине (10 голосов). Впрочем, соперник Трампа на предыдущих выборах — Хиллари Клинтон — также имела перевес над республиканцем в ряде колеблющихся штатов, но итоговый результат на выборах разошелся с прогнозами.

Хотя предсказать исход выборов сложно, тем не менее на сегодняшний день позиции Байдена в опросах выглядят увереннее, чем позиции Клинтон четыре года назад, указывают аналитики портала FiveThirtyEight. Клинтон никогда не получала более 50% поддержки избирателей, а разница между ее популярностью и популярностью Трампа составляла менее 8 процентных пунктов. Более того, в преддверии этих выборов среди американцев присутствует меньшая доля неопределившихся. «В результате это в некоторой степени ограничивает степень неопределенности в борьбе Трампа и Байдена [...]. Вместе Клинтон и Трамп заручились поддержкой 84% американцев, исходя из опросов в августе 2016-го. Байден и Трамп на двоих имеют поддержку 92%», — констатируют аналитики FiveThirtyEight.