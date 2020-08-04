NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам

Разработчики вакцины от COVID-19 боятся давления со стороны администрации Трампа с целью добиться одобрения препарата до президентских выборов, намеченных на 3 ноября

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 обеспокоены тем, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, которая ожидает хороших новостей по теме борьбы с вирусом, в их работу в ближайшее время вмешается политика. Об этом The New York Times сообщили чиновники из Белого дома, федеральные ученые и независимые эксперты.

Как отмечает газета, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию программы, в которой утверждалось, что лучший способ взять ситуацию с распространением вируса под контроль — это быстро разработать вакцину против COVID-19. В первом же слайде презентации, как утверждает издание, говорилось, что широкий доступ к вакцине должен произойти уже в октябре этого года. «Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре», — пишет газета.

Авторы материала отмечают, что несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были перенесены. Теперь администрация Трампа стремится обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу этого или началу следующего года. Однако эксперты, опрошенные газетой, опасаются того, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

NYT пишет, что Трамп постоянно говорит о прогрессе, которого удалось добиться при разработке вакцины, таким образом вселяя надежду на ее быстрое одобрение. В частности, на прошлой неделе глава государства посетил биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, где дал обещание «выпустить вакцину в рекордно короткие сроки». Кроме того, в июле Трамп в одной из записей в Twitter напрямую связал разработку вакцины со своими надеждами на переизбрание, утверждает газета.