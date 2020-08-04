Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Эксперты заявили о продолжении КНДР разработок ядерного оружия Политика, 03:55 Леонид Максимов стал единственным владельцем застройщика «Пионер» Бизнес, 03:49 Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США Политика, 03:03 Гол и победный буллит Кучерова принесли «Тампе» победу над «Вашингтоном» Спорт, 02:41 В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера Общество, 02:16 Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России Общество, 01:40 В Ватикане сообщили о состоянии бывшего папы римского Бенедикта XVI Общество, 01:34 Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Общество, 00:59 Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией Общество, 00:29 NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам Политика, 00:28 Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек Общество, 00:08 Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы Политика, 00:01 Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности Экономика, 00:00 Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям Финансы, 00:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что коронавирус в стране отступает. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса», — сказал Трамп, даже несмотря на то, что число зараженных коронавирусом, указывает ABC News, растет в 15 штатах, а количество смертей — в 35.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Кроме того, заявление хозяина Белого дома прозвучало всего через день после того, как координатор рабочей группы по коронавирусу Дебора Биркс предупредила о «чрезвычайно высоком уровне распространения» коронавирусной инфекции в стране, а также о том, что Соединенные Штаты вступают в «новый этап» пандемии, отмечает ABC News.

NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам
Политика
Дональд Трамп

Американский лидер на пресс-конференции также призвал граждан носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также беречь пожилых людей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 155,3 тыс. человек умерли. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании
Теги: Дональд Трамп, коронавирус
Материалы по теме
В США количество умерших от COVID-19 превысило 150 тыс. человек
Общество
FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter