Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что коронавирус в стране отступает. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса», — сказал Трамп, даже несмотря на то, что число зараженных коронавирусом, указывает ABC News, растет в 15 штатах, а количество смертей — в 35.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Кроме того, заявление хозяина Белого дома прозвучало всего через день после того, как координатор рабочей группы по коронавирусу Дебора Биркс предупредила о «чрезвычайно высоком уровне распространения» коронавирусной инфекции в стране, а также о том, что Соединенные Штаты вступают в «новый этап» пандемии, отмечает ABC News.