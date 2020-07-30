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Трамп предложил отложить выборы президента США

Дональд Трамп заявил об угрозе COVID-19 и предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года. Необходимость переноса выборов он объяснил угрозой коронавирусной инфекции COVID-19 и возможностью вмешательства других стран в выборы в случае их проведения с помощью голосования по почте.

«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Трамп напомнил, что во многих странах, действия властей которых критикующие его СМИ (президент вновь назвал их Fake News) приводят в качестве примеров успешной борьбы с COVID-19, происходят новые вспышки «китайского вируса».

«В некоторых из этих стран ситуация уже бедственная. <...> Голосование по почте также доказало, что оно — настоящая катастрофа. <...> Демократы говорят об иностранном влиянии на выборы, но даже они знают, что голосование по почте — легкая возможность для других стран вмешаться в гонку», — написал Трамп.

Президент предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США.

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При этом еще в апреле Трамп заявлял, что не рассматривает возможности переноса выборов.

«Я никогда не думал об изменении даты выборов», — сказал тогда Трамп, отметив, что 3 ноября — «хорошее число».

Главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента является поддерживаемый Демократической партией бывший вице-президент Джо Байден. В середине июня Трамп заявил, что сильнее Байдена, а потому единственной причиной его поражения на выборах может стать голосование по почте.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 29 июля, с момента начала пандемии COVID-19 в стране заразились около 4,4 млн человек, из них почти 149 тыс. умерли. По числу заболевших и умерших США обходят все остальные страны мира.

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Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
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