Роухани назвал конфликт с Ираном «матерью всех войн»

Мир в Иране является залогом мира во всем мире, заявил президент страны Хасан Роухани. По его словам, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если США снимут санкции

Хасан Роухани (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если Вашингтон хочет вести какие-либо переговоры с Тегераном, он должен снять все санкции против страны. Такое заявление президент страны сделал в прямом эфире государственного телевидения Ирана во время встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Reuters.

«Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — заявил Роухани. По его словам, выход США из ядерной сделки — стратегическая ошибка.

В конце июля США продлили ограничительные меры против ядерной программы Тегерана и внесли главу иранского МИДа в санкционный список, посчитав его человеком невлиятельным.

В то же время Bloomberg связывал санкции против министра с тем, что глава иранского МИДа действует от имени аятоллы Али Хаменеи, который попал под ограничения ранее. Сам Зариф заявил, что не имеет собственности или интересов за пределами Ирана, поэтому ограничительные меры США на него не влияют.

Иран заявил, что готов полностью выйти из ядерной сделки, если другие страны — участницы соглашения не будут защищать интересы Тегерана.