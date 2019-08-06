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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Роухани назвал конфликт с Ираном «матерью всех войн»
Мир в Иране является залогом мира во всем мире, заявил президент страны Хасан Роухани. По его словам, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если США снимут санкции
Хасан Роухани (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если Вашингтон хочет вести какие-либо переговоры с Тегераном, он должен снять все санкции против страны. Такое заявление президент страны сделал в прямом эфире государственного телевидения Ирана во время встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Reuters.

«Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — заявил Роухани. По его словам, выход США из ядерной сделки — стратегическая ошибка.

В конце июля США продлили ограничительные меры против ядерной программы Тегерана и внесли главу иранского МИДа в санкционный список, посчитав его человеком невлиятельным.

В то же время Bloomberg связывал санкции против министра с тем, что глава иранского МИДа действует от имени аятоллы Али Хаменеи, который попал под ограничения ранее. Сам Зариф заявил, что не имеет собственности или интересов за пределами Ирана, поэтому ограничительные меры США на него не влияют.

Иран заявил, что готов полностью выйти из ядерной сделки, если другие страны — участницы соглашения не будут защищать интересы Тегерана.

Политика
«Танкерная война» Ирана с Западом обрела шпионское измерение

В 2015 году Иран, США, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе (ядерная сделка). Документ предусматривал постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на сокращение им ядерной программы. Однако 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и вновь наложили санкции на Иран.

В последние месяцы также обострилась ситуация в районе Персидского залива. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет, а Тегеран, которого США заподозрили в организации взрывов, свою причастность к ним отвергает. Впоследствии Тегеран задержал несколько танкеров с нефтью в Персидском заливе.

Кроме того, Иран заявил о том, что американский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушные границы страны и был сбит. Вашингтон в свою очередь утверждает, что беспилотник был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как заявил президент США Дональд Трамп, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Иран, война
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