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Совбез ООН увидел угрозу для морской навигации в атаке на танкеры
Члены Совета Безопасности указали, что нападение на танкеры создает угрозу поставкам энергоресурсов, а также противоречит международным правилам навигации и перевозок
Фото: Richard Drew / AP

Члены Совета Безопасности ООН осуждают нападения на два танкера в Оманском заливе, заявил постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отаиби. Трансляция велась в YouTube Организации.

«Члены Совбеза осуждают атаку на нефтяные танкеры, которая представляет серьезную угрозу для морской навигации и поставок энергоресурсов, идет вразрез с международными правилами свободы навигации и морских перевозок», — сказал он.

Аль-Отаиби добавил, что случившееся является угрозой для мира и международной безопасности.

Политика
Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры

13 июня на танкерах Kokuka Courageous и Frontline Altair, следовавших под флагами Маршалловых островов и Панамы, произошли взрывы, после чего начался пожар. Члены экипажей, в том числе 11 россиян, не пострадали и были эвакуированы. США возложили ответственность за атаку на танкеры на Иран, к ним присоединился МИД Великобритании и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал обвинения безосновательными.
 

Автор: Юлия Выродова
Теги: ООН, Оманский залив, танкеры, Совет Безопасности ООН
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