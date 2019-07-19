Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран ничего не знает о сбитом американскими военными иранском беспилотнике. Об этом сообщает Reuters.

«У нас нет информации о потере беспилотника», — сказал он журналистам перед встречей с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Он отметил, что дрон приблизился к американскому десантному кораблю USS Boxer на расстояние 900 м, игнорируя предупредительные сигналы. По словам Трампа, он угрожал безопасности корабля и экипажа.

В середине июля США и Великобритания обвинили Иран в попытке остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива. Однако Иран отрицает обвинения. При этом в Гибралтаре, который является заморской территорией Великобритании, задержали иранский нефтяной танкер. Его заподозрили в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций.