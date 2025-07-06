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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Глава Дагестана призвал не дать «вбить клин» в отношения с Азербайджаном

Глава Дагестана Меликов призвал не дать «вбить клин» в отношения с Азербайджаном
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Попытки втянуть Москву и Баку в конфликт предпринимают те, кто не желает им мира, заявил Меликов, призвав «не вестись на провокации». Он отметил, что в Дагестане живут много уроженцев Азербайджана, которые считают республику домом
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

«Определенные трудности» в отношениях между Россией и Азербайджаном удастся разрешить мирным путем, с учетом интересов обеих сторон и с уважением друг к другу, написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

В регионе живут много уроженцев Азербайджана, которые считают Дагестан домом, отметил он. «Наши связи больше, чем географические. Это история, родственные узы, культура, совместная жизнь», — заявил Меликов, указав, что «именно в Дагестане азербайджанцы являются коренным народом».

Попытки втянуть страны в конфликт предпринимают те, кто не желает мира и стабильности «ни Дагестану, ни Азербайджану, ни всей России», уверен глава республики. По его словам, «внешние силы» не раз старались дестабилизировать ситуацию «чужими руками», но безуспешно.

«Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам — не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма», — призвал Меликов.

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Как сообщается на сайте главы Дагестана, на территории республики проживают представители свыше 30 коренных национальностей, более 110 наций и народностей. По данным переписи от 2010 года, 4,5% населения региона, или 131 тыс. человек, составляли азербайджанцы. Это 21,7% всех азербайджанцев России (603,1 тыс. человек). При этом реальное число азербайджанцев в Дагестане на несколько десятков тысяч больше, заявляли в региональном министерстве нацполитики, отмечая, что эти сведения не учитывают граждан Азербайджана, которые приехали в поисках работы.

Новый виток конфликта между Москвой и Баку тянется с конца июня, когда в Екатеринбурге силовики задержали десятки уроженцев Азербайджана. Следственный комитет назвал их фигурантами дела об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.

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Тела погибших были доставлены в Азербайджан. Генпрокуратура страны, ссылаясь на медицинскую экспертизу, сообщила, что они умерли от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. Ведомство завело уголовное дело по статьям об умышленном убийстве двух и более человек группой лиц с особой жестокостью, превышении должностных полномочий и применении пыток. На этом фоне силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, нескольких сотрудников арестовали по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Помимо этого, власти объявили о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков. На кадрах из зала суда было видно, что на лицах у мужчин синяки и кровоподтеки.

МИД России вызвал азербайджанского посла из-за «недружественных действий Баку». Азербайджанской стороне выразили протест в связи с демонтажем отношений между двумя странами и действиями азербайджанских силовиков в отношении россиян. Посол России Михаил Евдокимов также был вызван в азербайджанский МИД, ведомство заявило об обеспокоенности «противоправными действиями», повлекшими гибель двух азербайджанцев, и «проявлениями этнической нетерпимости в связи с рейдами».

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Сергей Меликов Дагестан Азербайджан Баку
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Сергей Меликов
политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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