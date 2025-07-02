Новый кризис в отношениях Москвы и Баку. Хронология
Нынешнее обострение отношений Москвы и Баку — не первое за последнее время. 25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском Актау. Погибли 38 человек, в том числе 25 граждан Азербайджана. Москва заявила, что в момент, когда борт заходил на посадку в Чечне, регион подвергся атакам украинских беспилотников.
28 декабря Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России» (цитата по сайту Кремля). На следующий день президент Азербайджана заявил, что самолет «был поврежден снаружи», «фактически потерял управление» и «был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой». Алиев также отметил, что «российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном» и «признать свою вину».
В феврале 2025-го Баку потребовал от Москвы закрыть «Русский дом» (филиал Россотрудничества), а вскоре после этого решил ликвидировать представительство «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»). В мае Алиев в последний момент отменил свое присутствие на параде Победы в Москве.
27 июня в Екатеринбурге задержали девятерых уроженцев Азербайджана. Заявленная причина: возможная причастность к убийствам и покушениям, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое подозреваемых — Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались во время задержания. Это событие вызвало резкую реакцию Баку. За ним последовала череда задержаний и демаршей с обеих сторон.
РБК собрал хронологию нового кризиса в отношениях двух стран.
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