Новый кризис в отношениях Москвы и Баку. Хронология

27 июня силовики задержали в Екатеринбурге девятерых граждан Азербайджана, двое из них умерли по задержании. Это привело к новому обострению отношений между странами. Как развивались события — в материале РБК

Обстановка возле Баку Плаза на месте задержания главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шихлинского, 1 июля 2025 года (Фото: Размик Закарян / URA.RU / Global Look Press)

Нынешнее обострение отношений Москвы и Баку — не первое за последнее время. 25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском Актау. Погибли 38 человек, в том числе 25 граждан Азербайджана. Москва заявила, что в момент, когда борт заходил на посадку в Чечне, регион подвергся атакам украинских беспилотников.

28 декабря Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России» (цитата по сайту Кремля). На следующий день президент Азербайджана заявил, что самолет «был поврежден снаружи», «фактически потерял управление» и «был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой». Алиев также отметил, что «российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном» и «признать свою вину».

В феврале 2025-го Баку потребовал от Москвы закрыть «Русский дом» (филиал Россотрудничества), а вскоре после этого решил ликвидировать представительство «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»). В мае Алиев в последний момент отменил свое присутствие на параде Победы в Москве.

27 июня в Екатеринбурге задержали девятерых уроженцев Азербайджана. Заявленная причина: возможная причастность к убийствам и покушениям, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое подозреваемых — Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались во время задержания. Это событие вызвало резкую реакцию Баку. За ним последовала череда задержаний и демаршей с обеих сторон.

РБК собрал хронологию нового кризиса в отношениях двух стран.