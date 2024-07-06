МИД Турции призвал не допустить «усугубления поляризации» по Украине

К урегулированию между Москвой и Киевом нужно привлечь больше участников и создать специальную платформу, где приоритет будет отдан дипломатии, считает глава МИД Турции. В июне он участвовал в мирном саммите в Швейцарии

Хакан Фидан (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на заседании представителей стран — членов Организации тюркских государств в Азербайджане, призвал привлечь как можно больше участников к урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной.

«Мы считаем, что усилия по установлению постоянного мира должны прилагаться на более широкой основе, чтобы положить конец войне в Украине», — сказал Фидан (цитата по Ekonomim). По мнению турецкого министра, необходимо создать мирную платформу, которая «предотвратит усугубление поляризации», а приоритет будет отдавать дипломатии.

Фидан участвовал в июньской конференции по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Швейцарии, на которую не позвали Москву. По мнению министра, «саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта — Россия». На встречу в Бюргенштоке приехали представители 101 государства и международной организации, а итоговое заявление, куда вошли три пункта «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского — о ядерной и продовольственной безопасности и обмене пленными по формуле «всех на всех», подписали около 80 участников, в том числе Анкара.

Россия считает неприемлемыми выдвигаемые Украиной условия, а в числе своих называет полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих регионов российскими на международных уровнях. В Кремле исключили, что подписание Турцией коммюнике саммита в Швейцарии отрицательно скажется на отношениях Москвы и Анкары.

Фидан в конце марта выразил мнение, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей и сейчас необходим мирный диалог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил, что его страна готова предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. В Кремле при этом исключили, что он может стать посредником.