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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Эрдоган не будет посредником в мирных переговорах

Песков исключил посредничество Эрдогана в мирных переговорах с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Эрдоган не раз заявлял о готовности стать посредником в переговорах с Украиной. Песков счел, что его посредничество в этом вопросе невозможно
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником в мирных переговорах России и Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В эфире «Первого канала» Пескову задали вопрос, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на переговорах, на что последовал ответ «Нет, невозможно».

Президент Владимир Путин встретился с Эрдоганом 3 июля в Казахстане, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Как передает TRT Haber, на встрече турецкий лидер сказал, что Анкара может создать основу для мирного урегулирования между Россией и Украиной, сначала путем прекращения огня, а затем через мир, который устроит обе стороны.

Песков подтвердил, что главы государств обсуждали Украину, отмечает «РИА Новости».

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпринял попытку мирного урегулирования во время визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Венгерский политик рассказал, что попросил главу государства рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.

По словам Орбана, Зеленскому не очень понравилось его предложение о прекращении огня, у него возникли некоторые сомнения, но он предложил поразмышлять и подумать над идеей. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате Зеленского ранее отмечали, что Украина хочет мира и ее инструмент для его достижения — это саммиты мира, в частности, прошедший в середине июня в Швейцарии.

Москва не принимала участия в саммите и отмечала, что без ее присутствия обсуждать вопросы мира на Украине бессмысленно. Зеленский говорил, что наработки с мероприятия России передадут через посредников.

Незадолго до начала конференции Путин озвучил условия для начала мирных переговоров: среди них был вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и др. Зеленский назвал это ультиматумом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Дмитрий Песков Украина
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