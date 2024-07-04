Песков отверг роль Эрдогана в качестве посредника между Москвой и Киевом

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без», — рассказал журналистам Песков. Поэтому ни Эрдоган, ни кто-либо еще не могут выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта между двумя странами, объяснил пресс-секретарь.

Киев не принял мирный план президента Владимира Путина, напомнил Песков. Ранее он уже отвечал отрицательно на вопрос о том, может ли Турция быть посредником в российско-украинском конфликте.

Турция будет стремиться к миру и поддерживать контакты с Россией и Украиной, заявил Эрдоган во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По мнению турецкого лидера, перемирие возможно, если для этого создать «прочную основу».

Путин во время встречи ШОС допустил вероятность того, что стамбульские договоренности, заключенные между Украиной и Россией весной 2022 года, лягут в основу переговоров по урегулированию конфликта.