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Военная операция на Украине ,  
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Три страны назвали отсутствие России на саммите препятствием прогрессу

Турция, Саудовская Аравия и Кения назвали необходимым участие России в саммите
Сюжет
Военная операция на Украине
В Турции считают, что с участием России саммит в Швейцарии был бы «более продуктивным», а в Саудовской Аравии отмечают, что переговоры предполагают «трудный компромисс». О необходимости присутствия Москвы заявила и Кения
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alessandro della Valle / Reuters)

Во время первого дня саммита по урегулированию между Россией и Украиной в Швейцарии представители Турции, Саудовской Аравии и Кении выступили за участие Москвы в переговорах, сообщает Reuters. Они отметили, что без России значительного прогресса добиться невозможно.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что «саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта — Россия». Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд убежден, что заслуживающие доверия переговоры предполагают «трудный компромисс».

Кенийский президент Уильям Руто заявил, что действия России на Украине «несправедливы, неоправданны и являются нарушением международного права», а последствия ощущаются по всему миру, но в то же время подчеркнул, что «Россия тоже должна быть за столом», потому что этот форум «не должен быть встречей только друзей» (цитата по «Укринформ»).

На саммите мира без России заявили о необходимости в диалоге с Москвой
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Немыслимым мирный процесс без России назвала и президент Швейцарии Виола Амхерд.

Старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра «Клингендаль» Боб Дин считает, что призывы к тому, чтобы Россия участвовала в международных переговорах по урегулированию, со временем только усилятся. «Есть риск, что если Украина будет ждать слишком долго, в конечном итоге могут появиться конкурирующие форматы. Она рискует потерять инициативу», — считает аналитик.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласованный на «саммите мира» план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите можно было зафиксировать реальный конец военного конфликта. Первая встреча сфокусирована на трех пунктах украинской «формулы мира» — ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности. По данным Reuters, в совместном коммюнике будет говориться, что Запорожская АЭС должна работать под контролем Киева и МАГАТЭ, Украине нужен доступ к портам в Черном и Азовском морях, а пленных надо освободить путем «полного обмена».

Россия считает «формулу мира» неприемлемой. Президент Владимир Путин 14 июня перечислил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, которые включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций. Встречу в Швеццарии без участия Москвы в Кремле назвали бесперспективной.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария саммит Украина Кения Турция Саудовская Аравия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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