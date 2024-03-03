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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Турции объяснил позицию страны по миру на Украине

МИД Турции: в конфликте между Россией и Украиной необходим мирный диалог
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Турции заявил, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей. По его мнению, «теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня»
Хакан Фидан
Хакан Фидан (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Анталийского дипломатического форума, передает Cafesiyaset 3 марта.

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», — сказал он.

Со стороны Турции «речь не идет о признании» занятых территорий, но на текущем этапе «Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня», передало слова Фидана Anadolu Ajansı.

Отвечая на вопрос о встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым, Фидан дал ей следующую оценку: «На нашей встрече с Лавровым было много вопросов, которые были на повестке дня. Мы обсудили вопросы безопасности судоходства на Кавказе, в Черном море. Мы договорились с ним о дальнейшем обсуждении сирийского вопроса».

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что страна готова вновь предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. По его словам, Турция принципиально поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, но для успеха мирных инициатив необходимо участие обеих сторон конфликта.

Украинская «формула мира», которая была представлена Зеленским на саммите G20 осенью 2022 года, состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

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Россия считает это неприемлемым и исключает переговоры на ее основе. Москва требует от Киева признать за ней суверенитет над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Последние четыре региона вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала боевых действий в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле.

Тогда глава делегации и помощник президента Владимир Мединский рассказал о достижении определенного прогресса. Однако в мае обе стороны заявили, что переговоры заморожены.

В июне 2023 года президент Владимир Путин сообщил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». О том, что российские военные «кардинально сократят» активность на киевском и черниговском направлениях, Минобороны объявляло после переговоров 29 марта 2022 года.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, участвовавший в переговорах, рассказывал, что от соглашения Украина отказалась под влиянием рекомендаций экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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