Песков: отношения с Сербией и Турцией не испортятся из-за коммюнике по Украине

Кремль оценил влияние саммита по Украине на отношения с Сербией и Турцией

Итоговое коммюнике саммита в Швейцарии подписали дружественные России Турция, Венгрия и Сербия. Песков сообщил, что отношения с ними не испортятся, Москва продолжит «разъяснять свою аргументацию»

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Отношения России с дружественными странами не испортятся из-за того, что они поддержали коммюнике прошедшего в Швейцарии саммита по мирному урегулированию между Москвой и Киевом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — сказал он (цитата по ТАСС).

На конференцию в Бюргенштоке 15–16 июня приехали представители 101 государства и международной организации. Итоговое коммюнике подписали почти 80 участников, среди них — Венгрия и Сербия, которые критикуют санкции против России, а также Турция. Не подписывали заявление ЮАР, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд. Подпись не поставили и представители Ватикана из-за статуса государства — наблюдателя в ООН.

Изначально подписантов было больше, но позднее из списка убрали Ирак и Иорданию. Как объяснил представитель МИД Швейцарии Валентин Клива, эти страны попали в перечень по ошибке. «Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано», — сказал он «РИА Новости».

В коммюнике вошли три пункта «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского — о ядерной и продовольственной безопасности и обмене пленными по формуле «всех на всех». Там среди прочего говорится о контроле Киева над Запорожской АЭС и недопустимости атак на торговые суда, гражданские порты и портовую инфраструктуру.

Российские власти считают неприемлемыми условия, выдвигаемые Украиной, а среди собственных называют полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций. Кремль ранее называл бесперспективным саммит в Швейцарии, так как Россию на него не позвали. Зеленский при этом сообщил, что согласованный на конференции план доведут до Москвы.