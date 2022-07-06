WSJ узнала о регистрации компании в США иноагентом для помощи Абрамовичу
Миллиардер Роман Абрамович нанял американскую компанию Kobre & Kim для юридического консультирования, пишет The Wall Street Journal. Чтобы сотрудничать с бизнесменом, ее юристам пришлось зарегистрироваться в США в качестве иноагентов.
Согласно законодательству США, иностранный агент должен работать в интересах иностранного юридического или физического лица. В отчетных документах он раскрывает свое имя и конкретные платежи за оказанные услуги.
Источник издания подчеркнул, что Абрамович не планирует использовать компанию для лоббирования в правительстве.
Соучредитель Kobre & Kim Майкл Ким заявил, что фирма «готова предложить свою помощь в вопросах, имеющих юридическое значение, чтобы обеспечить справедливое применение закона». Он упомянул участие Абрамовича в мирных переговорах в начале войны и его гуманитарную деятельность.
Kobre & Kim отказалась предоставить изданию более подробную информацию о своей работе с Абрамовичем.
The Wall Street Journal отметила, что США не ввели санкций против Абрамовича, однако федеральный судья в Манхэттене в июне выдал ордер на арест двух самолетов бизнесмена за нарушение экспортного контроля США.
Компания Kobre & Kim основана в 2003 году двумя бывшими федеральными прокурорами Манхэттена. Она специализируется на международных спорах и расследованиях и занимается оспариванием «трансграничных попыток заморозить активы».
Санкции в отношении Абрамовича ввели Евросоюз и и Великобритания в марте. В конце марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США должны были сделать это одновременно с европейскими странами, однако отложили это решение по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По данным газеты, тот сообщил президенту США Джо Байдену, что российский миллиардер может стать посредником в переговорах об урегулировании между Москвой и Киевом.
В середине апреля, после того, как российско-украинские переговоры зашли в тупик, американский журнал Fortune писал, что Абрамович посетил Киев, чтобы обсудить возможность их возобновления. Однако его представитель опроверг эти данные.
Тогда же Bloomberg отмечал, что в США высокопоставленные чиновники вновь настаивают на введении санкций против бизнесмена, так как его поездка в Киев не привела к существенным результатам.
В начале июня The Times сообщила, что глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия написал письмо в поддержку Абрамовича, который пытается оспорить введенные против него санкции ЕС в суде. Он указал, что миллиардер сыграл «положительную роль» в переговорах Москвы и Киева, благодаря чему были достигнуты договоренности по «гуманитарным коридорам, по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей».