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Бизнес ,  
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FT узнал о продаже Абрамовичем оператора связи за 1 фунт стерлингов

FT: бизнес Абрамовича Truphone продадут за 1 фунт стерлингов

Два европейских бизнесмена выкупят британскую телекоммуникационную группу Truphone у предпринимателя Романа Абрамовича и его партнеров за один фунт стерлингов (78 руб.), пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Решение о продаже связано с наложенными на Абрамовича британскими и европейскими санкциями, ему принадлежат 23% компании, большая часть остальных акций находится в собственности его партнеров по «Евраз» Александра Фролова и Александра Абрамова, сообщили собеседники газеты.

Сделку планируется заключить в июне этого года, Truphone выкупит Пиррос Куссиос и Хакан Коч, первый получит 10% акций, второй — 90%, указывает Financial Times. Издание отмечает, что Коч является соучредителем компании по продаже поддержанных автомобилей Auto1, она получала финансирование от венчурной компании Target Global, в руководстве которой прежде находился сын Фролова. Коч при этом настаивает, что не имеет прямого отношения к Абрамовичу, Фролову или Абрамову и никогда с ними не встречался.

Условия договора предполагают инвестицию нынешними владельцами более 10 млн фунтов стерлингов в Truphone (780 млн руб. по курсу ЦБ), они также обязаны погасить долги сети. При этом Амбрамович, Фролов и Абрамов вправе получить до трети средств от суммы инвестиций в компанию, если ее стоимость вырастет.

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В конце мая о продаже Truphone Абрамовичем и его партнерами писала The Times. По данным газеты, они в результате сделки потеряют более 300 млн фунтов стерлингов (23,4 млрд руб.) инвестиций. Саму компанию в 2020 году оценили в 410 млн фунтов стерлингов. В апреле в компании инициировали проведения «немедленного пересмотра своих стратегических вариантов» из-за введенных против Абрамовича санкций.

Санкции против Абрамовича руководство Евросоюза ввело в середине марта, сочтя его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [российским президентом] Владимиром Путиным». В ЕС уверены, что это знакомство помогло ему «сохранить капитал». Миллиардер является ключевым акционером горнодобывающей и металлургической компании «Евраз», подчеркивается в документе, там сказано, что эта компания — один из главных налогоплательщиков в стране.

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Кирилл Серебренников

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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