В Болгарии сообщили о блокировке перевода посольству России на $890 тыс.

Дипмиссия не смогла получить средства из-за ограничений Евросоюза. Министр финансов Болгарии подчеркнул, что его страна не имеет к этому отношения: перевод был заблокирован автоматически, отмена заморозки обсуждается с ЕС

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Перевод на счет российского посольства в Софии на сумму $890 тыс. подпал под санкции Евросоюза, из-за чего был автоматически заблокирован, заявил министр финансов Болгарии Асен Василев, передает Болгарское национальное радио.

Он опроверг слова депутата партии «Есть такой народ» Тошко Йорданова о том, что это болгарский Минфин заморозил средства. Законодатель решил, что такое решение было принято из-за «враждебных» отношений между двумя странами, и отметил, что в России у болгарских дипломатов тоже есть средства, которые Москва может заблокировать.

По словам Василева, посольство России попросило Болгарию «отменить санкции» на перевод, это обсуждается с Еврокомиссией. В посольстве утверждают, что замороженная сумма предназначена для выплаты зарплат сотрудникам, добавил министр.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России и в посольство России в Болгарии.

В конце июня Болгария объявила персонами нон грата 70 российских дипломатов, обвинив их в работе «на иностранные интересы». О высылке объявил и.о. премьер-министра Кирил Петков, который незадолго до этого ушел в отставку с поста премьера после вынесенного ему вотума недоверия и обвинил в «свержении» правительства трех болгарских политиков и российского посла Элеонору Митрофанову.

Митрофанова назвала обвинения Петкова удобными и напомнила, что в стране в прошлом году был крупный парламентский и правительственный кризис и разнонаправленные партии составили коалиционное правительство. После начала «антироссийской истории» решение властей присоединиться к санкциям у многих вызвало «как минимум недоумение»; свою роль сыграли также рост инфляции и разногласия по Северной Македонии, заявила она. После высылки российских дипломатов посол допустила разрыв дипломатических отношений с Болгарией.

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Консульские службы российской дипмиссии в стране остановили работу. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство не может нормально работать, так как большая часть высланных сотрудников обеспечивали его жизнедеятельность. Решение Софии он назвал «незаконной выходкой», списав его на «проамериканскую ориентацию» Петкова. Министр пообещал ответ Москвы.

В ЕС решение болгарских властей сочли полностью соответствующим международному праву.