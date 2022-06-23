Премьер Болгарии обвинил в отставке правительства посла России
Премьер Болгарии Кирилл Петков после объявления вотума недоверия правительству возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и российского посла в стране Элеонору Митрофанову, передает Novinite.
«Для меня было честью возглавить правительство, свергнутое Борисовым, Пеевским, Трифоновым и Митрофановой», — сказал Петков.
Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, главе партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисове, основателе партии «Есть такой народ» (ЕТН) Слави Трифонове.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что «в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки». Она также выразила мнение, что «человек устал, начал заговариваться». РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Болгарии.
Накануне парламент проголосовал за вотум недоверия болгарскому правительству, внесенный ГЕРБ. Против текущего состава кабмина высказались 123 депутата, 116 его поддержали. Голосование проходило на фоне акций протеста.
Теперь президент Румен Радев должен вручить новый мандат на право сформировать правительство победившей на досрочных выборах «Продолжаем перемены». Если она этого сделать не сможет, мандат получит коалиция ГЕРБ и «Союза демократических сил», после чего президент сможет передать мандат любой из парламентский партий. Если все три попытки будут неудачными, президент распустит парламент и назначит новые выборы.
Правительство Петкова работало с конца 2021 года, после того, как возглавляемая им партия «Продолжаем перемены» победила на выборах в парламент. После этого была создана правительственная коалиция, куда помимо «Продолжаем перемены» вошли представители «Болгарской социалистической партии», «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». 8 июня ЕТН покинула коалицию из-за разногласий, связанных с Северной Македонией.