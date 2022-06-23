Премьер Болгарии обвинил в отставке правительства посла России

Правительство Петкова проработало менее года. Предложение выразить недоверие его кабмину внесла оппозиционная партия ГЕРБ

Кирилл Петков (Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters)

Премьер Болгарии Кирилл Петков после объявления вотума недоверия правительству возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и российского посла в стране Элеонору Митрофанову, передает Novinite.

«Для меня было честью возглавить правительство, свергнутое Борисовым, Пеевским, Трифоновым и Митрофановой», — сказал Петков.

Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, главе партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисове, основателе партии «Есть такой народ» (ЕТН) Слави Трифонове.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что «в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки». Она также выразила мнение, что «человек устал, начал заговариваться». РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Болгарии.

Накануне парламент проголосовал за вотум недоверия болгарскому правительству, внесенный ГЕРБ. Против текущего состава кабмина высказались 123 депутата, 116 его поддержали. Голосование проходило на фоне акций протеста.

Теперь президент Румен Радев должен вручить новый мандат на право сформировать правительство победившей на досрочных выборах «Продолжаем перемены». Если она этого сделать не сможет, мандат получит коалиция ГЕРБ и «Союза демократических сил», после чего президент сможет передать мандат любой из парламентский партий. Если все три попытки будут неудачными, президент распустит парламент и назначит новые выборы.

Читайте на РБК Pro Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Выгоревшее звено: чем вызван кадровый кризис в цепочках поставок Выгоревшее звено: чем вызван кадровый кризис в цепочках поставок Статьи Pro Глава школы «Сколково»: «Эти шесть ошибок вредят корпоративной культуре» Глава школы «Сколково»: «Эти шесть ошибок вредят корпоративной культуре» Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Инструкции Pro «Хакерский» или «бабушкин»: как шрифт влияет на восприятие текста «Хакерский» или «бабушкин»: как шрифт влияет на восприятие текста Исследования

Правительство Петкова работало с конца 2021 года, после того, как возглавляемая им партия «Продолжаем перемены» победила на выборах в парламент. После этого была создана правительственная коалиция, куда помимо «Продолжаем перемены» вошли представители «Болгарской социалистической партии», «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». 8 июня ЕТН покинула коалицию из-за разногласий, связанных с Северной Македонией.