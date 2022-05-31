Болгария получит отсрочку по эмбарго на российскую нефть до 2025 года
Болгария добилась для себя отсрочки по эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и продолжить использовать ее до конца 2024 года, сообщил премьер-министр Кирил Петков на брифинге перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, передает телеканал БНТ 1.
По словам Петкова, это исключение будет прописано в итоговом заключении Совета Европы, которое выйдет через два-три дня.
«Это исключение было для нас жизненно важным, и хорошо, что отсрочка не на один или шесть месяцев, а до 2024 года, чтобы мы могли наладить работу нашего нефтеперерабатывающего завода без влияния на цену. Это даст заводу возможность продолжить работу и в то же время перестроиться для работы с другой нефтью», — сказал Петков.
По его словам, Болгария стала единственной страной с выходом к морю, для которой в новом санкционном пакете ЕС сделали такое исключение.
Ранее Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. По словам источников Bloomberg, сначала — к 2023 году — ЕС планирует отказаться от морских поставок сырья, а уже после того как будут удовлетворены интересы ряда стран, не имеющих выхода к морю, — расширить эмбарго и на трубопроводные поставки.
Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, благодаря эмбарго поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которую временно освободили от эмбарго.
В Кремле допускали, что если ЕС откажется от закупок российской нефти, Россия будет компенсировать эти объемы продажами на востоке. На фоне согласования эмбарго стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $119 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что в случае принятия эмбарго она может взлететь еще выше — до $300 за баррель.