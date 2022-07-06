Президент Шри-Ланки попросил Путина о кредите и возобновлении рейсов

Власти Шри-Ланки попросили у России кредит на закупку топлива на фоне экономического и энергетического кризиса

Готабая Раджапакса (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил у российского коллеги Владимира Путина открыть кредитную линию для закупки топлива, сообщил он в Twitter.

«Я провел очень продуктивные переговоры c Владимиром Путиным. Я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — сообщил Раджапакса. Кроме того, он попросил возобновить рейсы «Аэрофлота» в страну.

Президенты согласились укрепить двустороннее сотрудничество в туристическом, торговом и культурном секторах, написал лидер Шри-Ланки.

На переговорах президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, сельскохозяйственную и транспортную области, сообщила на сайте пресс-служба Кремля. Путин и Раджапакса договорились развивать дружественные связи.

Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом в апреле. Эксперты называли его самым сильным за все время существования страны. Шри-Ланка потеряла возможность оплачивать закупки топлива из-за нехватки иностранной валюты.

26 мая российский МИД получил обращение от Шри-Ланки с просьбой помочь справиться с энергетическим кризисом. Министр энергетики республики Канчана Виджесекера уточнил, что страна заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т российской нефти в течение нескольких недель. На следующий день танкер России Nissos Delos с закупленной в апреле нефтью прибыл в Коломбо.

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В середине июня премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сообщил, что власти снова рассматривают возможность поставок нефти из России. Позднее он уведомил, что Коломбо получил ответы от российских компаний по вопросу закупки топлива в кредит.

28 июня президент Шри-Ланки встретился с российским послом Юрием Материем. Они обсудили развитие торговых возможностей между странами.

Еще через два дня Раджапаска направил Путину письмо с предложением закупить нефть, писала ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к офису главы государства. Издание уточняло, что лидеры выработают договоренности на переговорах в ближайшие дни и президент Шри-Ланки приедет в Москву.

Собеседник газеты отметил, что Шри-Ланка также обратилась за помощью с топливом к Индии — ее власти согласились направить четыре танкера, и к Катару. При этом ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия не ответили на просьбы о помощи с топливом, уточнял Economy Next.

Власти ожидали, что дефицит топлива продлится до 10 июля.