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«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Продажу билетов на рейсы в Коломбо временно закрыли. Решение принято «в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку», объяснили в «Аэрофлоте»
«Аэрофлот» AFLT ₽26,74 -0,89% Купить
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила выполнение коммерческих рейсов в Коломбо на Шри-Ланке в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании.

«Пассажиры Аэрофлота, находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

При этом все рейсы «Аэрофлота» для обратных перевозок пассажиров из Коломбо будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы.

Те пассажиры, у которых обратные билеты оформлены на последующие даты, могут спокойно продолжать свой отдых, добавили в авиакомпании, заверив, что их дополнительно проинформируют через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений о принятых решений.

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Авиакомпания также вернет денежные средства пассажирам отмененных рейсов в полном объеме. Также они могут переоформить билеты на альтернативные направления «Аэрофлота».

Так, пассажиры смогут оформить возврат в месте приобретения билетов. Те, кто оформляли билеты через туроператоров, должны обратиться в туристическую компанию.

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Власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо 2 июня по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил судну покидать страну до 16 июня. Судебное слушание о снятии ареста на судно назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в отелях Шри-Ланки.

В МИД России вызвали посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге.

ЕС ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. Из-за этих ограничений российские авиакомпании должны были вернуть самолеты лизингодателям.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов за рубеж на находящихся в лизинге самолетах. В марте в России разрешили регистрировать эти самолеты в стране для использования на внутренних рейсах.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Шри-Ланка Аэрофлот
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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