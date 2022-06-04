Российские военные сбили под Одессой самолет ВСУ с боеприпасами

Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили 17 беспилотников, в том числе два турецких дрона Bayraktar TB2, и центр артподготовки ВСУ, где работали иностранные инструкторы

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы самолет военно-транспортной авиации ВСУ, который доставлял вооружение и боеприпасы, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки российские военные уничтожили 17 беспилотников возле населенных пунктов в Харьковской и Николаевской областях, в том числе два Bayraktar TB2 турецкого производства.

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Конашенков утверждает, что в районе села Дачное Одесской области российские военные уничтожили ракетным ударом пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, они поразили центр артподготовки ВСУ в Сумской области, где работали иностранные инструкторы.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Со слов представителя Минобороны, также поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, пункты управления и склады вооружения в районах населенных пунктов ДНР и ЛНР.

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В начале мая министерство заявило, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. По данным ведомства, были уничтожены ангары с беспилотниками Bayraktar TB2, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

27 мая Конашенков отчитался об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования крупного склада со 155-мм снарядами к американским гаубицам M-777 в селе Раздоловка в Донбассе.