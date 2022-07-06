В ДНР заявили о занятии еще одного населенного пункта, в Мелитополе призвали военнообязанных украинцев приезжать на занятую российскими войсками территорию *

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главное к 20:00 мск Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенного пункта Спорное (к востоку от Северска).

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов предложил военнообязанным с подконтрольных Киеву территорий выехать в ту часть региона, которую контролирует Россия.

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Последние новости о военной операции

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Хроника боевых действий

6 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенного пункта Спорное (к востоку от Северска).

3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над городом Лисичанск.

2 июля Минобороны сообщило о том, что в результате успешных наступательных действий, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого были заняты населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

1 июля Минобороны сообщило о продвижении вооруженных сил России и формирований ЛНР и ДНР под Лисичанском и их выходе непосредственно к городу. Были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, а также поселок Тополевка.

В этот же день представитель народной милиции ЛНР сообщил о занятии сел Приволье и Шипиловка (к западу от Лисичанска).

Днем 30 июня в штабе территориальной обороны ДНР заявили о занятии села Сидорово (расположено к югу от Святогорска).

Утром 30 июня Минобороны сообщило о выводе «в качестве шага доброй воли» гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

27 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что республиканские силы и российские военные завершили зачистки Волчеяровку (поселок к юго-западу от Лисичанска).

26 июня Минобороны России сообщило о занятии Северодонецка и расположенных рядом населенных пунктов (в том числе Вороново и Боровское).

24 июня Минобороны России сообщило, что в результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

24 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Интерфаксу» о полном контроле над населенными пунктами Золотое и Горское (к востоку от Лисичанска).

23 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что республиканские силы и российские подразделения вошли в населенный пункт Катериновка (к юго-западу от Золотого).

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о зачистке поселка Лоскутовка (к югу от Лисичанска).

22 июня Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком).

20 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о занятии поселка Тошковка (к юго-востоку от Лисичанска).

10 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что народная милиция при огневой поддержке Российской армии установила полный контроль над четырьмя селами: Триполье, Владимировке, Ставках и Липовом.

7 июня Сергей Шойгу сообщил о занятии Святогорска, Ямполя, Дробышево, Яровой, Кировска, а также жилых кварталов Северодонецка.

6 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над населенными пунктами Покровское и Зеленый Гай (в районе Угледара).

3 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово.

30 мая власти ДНР сообщили о продвижении народной милиции к Славянску и занятии населенных пунктов Диброва и Старый Караван (к западу от Лимана).

28 мая российское Минобороны сообщило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными.

24 мая флаг России был поднят над зданием мэрии города Светлодарск (к северо-востоку от Горловки).

21 мая сдались в плен украинские подразделения, оборонявшие металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе.

17 мая представитель народной милиции ЛНР сообщил, что подразделениям республики удалось занять село Орехово (к востоку от города Золотое).

16 мая части ЛНР заняли село Новозвановка (к северу от города Попасная).

12 мая в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной.

11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе совместного наступления народной милиции ЛНР и подразделения «Ахмат» заняты населенные пункты Южный и Воеводовка, пороховой завод «Заря», а также несколько дачных поселков к северу и северо-западу от Северодонецка.

5 мая Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки.

25 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной).

16 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе металлургического завода имени Ильича.

11 апреля Минобороны России сообщило о занятии в Харьковской области села Каменка. В военном ведомстве отметили, что это был «один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе».

31 марта Минобороны сообщило о полном занятии населенного пункта Золотая Нива. Российские подразделения форсировали реку Кашлагач.

В этот же день подразделения ЛНР завершили зачистку Житловки.

28 марта Народная милиция ЛНР овладела населенными пунктами Ивановка, Новосадовое, выйдя на рубеж Новолюблино — Терны.

25 марта Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

24 марта Минобороны заявило, что российские Вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области.

22 марта Минобороны заявило о потере Киевом контроля над десятью населенными пунктами. Российские военные заняли поселок Урожайное в Донецкой области, силы Донецкой народной республики взяли четыре населенных пункта: Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. Еще пять украинских населенных пунктов перешли под контроль Народной милиции ЛНР: Калиново, Новоалександровка, Степное и Богуславское.

13 марта вооруженные силы России установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка, Владимировка,

11 марта Народная милиция ДНР овладела Волновахой.

9 марта в Минобороны России сообщили, что подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. Народная милиция ЛНР заняла Грачево, Народная милиция ДНР — Сигнальное, Тарамчук, Еленовку и Трудовое.

4 марта Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР заняла несколько населенных пунктов: Шандриголово, Александровку, Дерилово, Среднее, Лозовое. Народная милиция ДНР заняла четыре населенных пункта: Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое. Российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город Пологи.

3 марта Министерство обороны России сообщило о занятии города Балаклея (Харьковская область). Помимо этого, российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области, среди которых Синяя Гора, Сладкая Балка, Ильченково. Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное.

2 марта Минобороны России сообщило об установлении контроля над Херсоном, а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово, а также райцентром Новоайдар.

27 февраля Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска, а также о занятии Геническа (Херсонская область). Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую.

26 февраля Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль Мелитополь.

25 февраля в Минобороны заявили о занятии острова Змеиный в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие.

24 февраля Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Какие санкции ввели против России

Пакеты санкций против России начали вводить еще до начала спецоперации на Украине, после признания ДНР и ЛНР. Об ограничениях объявили США, Канада, ЕС, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Швейцария, Исландия и ряд других стран.

Всего было введено шесть пакетов санкций. Первый из них касался банков, финансирующих военную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанк), депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР.

Второй пакет санкций был введен уже после начала спецоперации. Великобритания ввела ограничения в отношении 100 физических лиц и компаний, в том числе ВТБ, «Ростеха» и «Аэрофлота». Были ограничены суммы вкладов и депозитов для граждан России в банках Великобритании до 50 000 фунтов стерлингов. США ограничили все операции, с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней целого ряда компания (в том числе «Газпрома», РЖД «Альфа-банка»). Персональные санкции коснулись Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу.

ЕС внес под ограничения в том числе РЖД, «Уралвагонзавод», «КамАЗ», «Альфа-банк», «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Банкам запретили продавать клиентам из России ценные бумаги, номинированные в евро, а также проводить листинг акций любых российских госкомпаний (с долей государства свыше 50 %) на европейских биржах. Помимо этого было запрещено страхование российских самолетов, введен запрет на продажу и лизинг лайнеров, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

К 10 марта воздушное пространство для российских самолетов закрыли ЕС, Великобритания, Босния, Норвегия, США, Швейцария, Черногория, Великобритания. Чуть позже это сделала и Канада. От рейсов в Россию отказались целый ряд авиакомпаний.

Третий пакет санкций был объявлен 26 февраля. Были заморожены резервы Банка России в странах G7, пять банков были отключены от системы SWIFT. Великобритания закрыла порты для российских судов, а также экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. На территории ЕС и Великобритании были заморожены активы целого ряда бизнесменов, в том числе Игоря Сечина, Михаила Фридмана, Петра Авена.

2 марта ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

8 марта США объявили о запрете поставок нефти, газа и угля из России.

C 10 марта работу в России прекратили Visa и Mastercard. Владельцы российских карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за пределами страны или оплачивать покупки в зарубежных магазинах.

10 марта Великобритания ввела санкции в том числе против Романа Абрамовича, Андрея Костина, Олега Дерипаски. Их активы были заморожены, британским гражданам запретили с ними сотрудничать.

11 марта США запретили поставку в Россию долларовых банкнот, ввоз из России алкоголя, морепродуктов.

12 марта Бермудские острова аннулировали летные сертификаты 740 зарегистрированных там самолетов российских авиакомпаний.

Четвертый пакет санкций был введен 15 марта. Был запрещен ввоз в ЕС российской сталелитейной продукции, запрещен экспорт предметов роскоши в Россию

4 апреля США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу.

5 апреля был объявлен пятый пакет санкций. Так, ЕС запретил импорт российского угля, транзакции с крупнейшими банками. Российским кораблям запретили входить в порты ЕС (исключение для перевозчиков продуктов, гуманитарных и энергетических грузов).

6 апреля США запретили гражданам вести бизнес с «Альфа-банком» и «Сбербанком», а также новые инвестиции в Россию.

9 апреля ЕС ограничил импорт удобрений из России.

11 апреля Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

12 апреля Великобритания запретила импорт российского чугуна и стали.

3 июня было объявлено о шестом пакете санкций. Под ограничения попали в том числе «КамАЗ», «Татнефть», Национальный расчетный депозитарий. От SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ. Помимо этого ЕС пообещал в течение 6 месяцев отказаться от импорта российской нефти, в течение 8 месяцев — от импорта нефтепродуктов.

16 июня Великобритания ввела санкции в том числе против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота.

Экстренное обращение Владимира Путина

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он.

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что военная операция в Донбассе будет проводиться в соответствии с Уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.

Что предшествовало военной операции