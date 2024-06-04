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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о расхождении приоритетов США и Украины

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Военная операция на Украине
США дали Украине разрешение бить по России из-за изменения ситуации, но ориентиры партнеров разнятся: Вашингтон в отношении риска эскалации более осторожен, чем Киев. Москва предупредила об опасных последствиях
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Приоритеты США и Украины расходятся, поскольку Киеву «больше нечего терять» от обострения отношений с Россией, тогда как власти США опасаются ядерной эскалации конфликта, пишет New York Times со ссылкой на советников американского президента Джо Байдена.

Эти комментарии были даны на условиях анонимности по поводу разрешения США использовать американское оружие для ударов приграничной к Харьковской области российской территории.

Один из советников Байдена пояснил, что такое ограничение имело смысл, «когда время было на стороне Украины», однако теперь ситуация изменилась.

Киев после получения согласия Вашингтона попросил снять больше ограничений, настаивая, что этого недостаточно, но в Белом доме отказались. Как добавил представитель администрации Джон Кирби, ни для кого не стало шоком, что украинский президент Владимир Зеленский с одной стороны благодарен, а с другой продолжает добиваться своего. Он также подчеркнул: США не хотят ядерного конфликта, а Байден не хочет стать ответственным за развязывание третьей мировой войны.

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Получение разрешения от США заняло 17 дней, выяснила Washington Post. В Вашингтоне и Киеве были обеспокоены развитием ситуации еще в начале весны, но переубедить Белый дом удалось после переговоров в середине мая, когда украинские чиновники рассказали о потерях, которые несут ВСУ в харьковском наступлении России.

Согласие было получено 31 мая, тем же вечером ВСУ применили установки HIAMRS, нацелившись на объекты в Белгородской области, прежде это было запрещено. Минобороны России сообщало о перехвате снарядов.

Москва критиковала эту инициативу еще на этапе обсуждения. Президент Владимир Путин призывал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют». Кремль предупреждал об опасных последствиях.

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