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Выборы президента США ,  
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Reuters узнал о «затишье перед бурей» в США из-за радикальных трампистов

Reuters: радикальные трамписты из Proud Boys нарастили активность
Сюжет
Выборы президента США
Лидеры Proud Boys оказались в тюрьме после штурма капитолия в поддержку Трампа, к новым выборам организация снова набирает силу, выяснило Reuters. Трамп не стал исключать повторного всплеска политического насилия
Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Праворадикальная группа Proud Boys («Гордые пацаны»), возглавившая штурм здания конгресса сторонниками бывшего президента Дональда Трампа, снова набирает силу, сообщает Reuters после беседы с экспертами, несколькими членами группировки и сотрудниками правоохранительных органов США.

Штурм конгресса произошел в январе 2021 года, когда конгрессмены утверждали результаты выборов, на которых победил демократ Джо Байден. После бунта четверых бывших лидеров Proud Boys приговорили к продолжительным тюремным срокам длительностью от 15 лет, еще 70 членам предъявили обвинения в участии в насилии, однако это не помешало группировке продолжить существование.

Члены Proud Boys рассказали Reuters, что организация готовится снова стать «физической силой» для Трампа, который обещает помиловать их лидеров в случае победы на выборах. Один из собеседников агентства в группировке предупредил, что США переживают период «затишья перед бурей». Proud Boys занялись реорганизацией и снижением уязвимости со стороны силовых ведомств.

После того, как суд присяжных признал Трампа виновным по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дениелс, подразделение Proud Boys в Огайо объявило «войну» и опубликовало видеозапись с уличными драками с фразой «Столкновения решают все». Отделение в Майами сообщило об активном наборе в свои ряды. Как отмечает Reuters, члены Proud Boys все чаще появляются на политических митингах и мероприятиях, организованных Трампом.

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В то же время в главном Telegram-канале группировке появилась публикация, в которой членов организации призвали сохранять спокойствие и не попадаться в ловушку, «что понравилось бы правительству».

Согласно результатам опросов, большинство американцев опасаются вспышки политического насилия в связи с ноябрьскими выборами президента, отмечает Reuters.

Аналогичного мнения и сам Трамп. Он говорил, что ожидает своей победы, которая сделает политическое насилие невозможным. В интервью Time ему напомнили об этих словах и спросили: что будет, если он не победит? «А если мы не победим, знаете, это зависит от обстоятельств. Это всегда зависит от честности выборов», — рассказал Трамп. Впоследствии он выражал сомнение, что американская общественность стерпит, если его заключат в тюрьму, и предвещал «переломный момент».

Трамп заявляет о своей полной невиновности, обвиняет Белый дом в создании препятствий для его выдвижения в президенты и обещает выдвигаться в президенты даже в случае заключения в тюрьму. Как поясняют эксперты, если Трамп из тюрьмы победит на выборах, это создаст правовой кризис, поскольку он будет управлять страной из мест лишения свободы.

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