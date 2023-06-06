Шойгу назвал целью теракта на ГЭС не допустить наступления России

Шойгу: Киев осуществил теракт на Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступления России

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны России)

Разрушение плотины Каховской ГЭС — это теракт, а его целью было не допустить на этом участке фронта наступления российской армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит телеграм-канал Минобороны.

Шойгу отметил, что ЧП привело «к затоплению значительных территорий» и «будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия».

Министр добавил, что, «по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС» и это «ведет к еще большему затоплению территорий». По мнению Шойгу, «этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии».

6 июня на гидроэлектростанции, расположенной вблизи Новой Каховки Херсонской области, произошло разрушение плотины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов разрушились задвижки и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей правого берега Херсона (находится под контролем Киева).

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины и назвал произошедшее терактом. МИД страны потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим. В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с «неудачным наступлением» ВСУ.