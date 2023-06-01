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МИД счел абсурдным обвинение Финляндии после заморозки счетов

Захарова: обвинение Финляндии о нарушении конвенции из-за заморозки счетов абсурдно
Обвиняя Россию, Финляндия «забыла о собственном попрании» Венской конвенции, заявила Захарова. Ранее Хельсинки разрешил российским загранучреждениям пользовать только одним банком, а на любую операцию введена комиссия €5 тыс.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заявление Финляндии о том, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий, звучит «просто абсурдно», сказала РБК представитель МИДа Мария Захарова.

«Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственного попрания Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявила она.

Захарова отметила, что Москва неоднократно говорила, что «краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности».

«Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. При этом, как вы знаете, на любую операцию установлена фактически запретительная комиссия в €5 тыс.», — отметила представитель МИДа.

По ее словам, Россия неоднократно просила Финляндию отменить введенные ограничения и предупреждала, что в противном случае будет вынуждена принять ответные меры. «И мы говорили, что меры могут быть как симметричными, так и асимметричными. Однако финскими властями никаких действий в этом плане предпринято не было», — подчеркнула Захарова.

Что касается призывов соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, то «вероятно, Финляндия как весьма юный член НАТО не знает, что с этой конвенцией и не только с ней, а вообще с системой международного права творил и продолжает творить ветеран этой организации — Вашингтон», продолжила она. Так, действия властей США в отношении российской дипломатической собственности показывают, что эта страна «ни во что не ставит» Венскую конвенцию, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий, отметила дипломат.

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«С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту рейдерски захватили шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание Торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденция генконсула в Сан-Франциско, а также резиденция генконсула в Сиэтле. Доступ к ним российских дипломатов как законных представителей собственника наглухо закрыт», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, «в атмосфере насаждаемой властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений, оказываемого на них психологического давления, вербовочных подходов американских спецслужб». «Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти. Хотелось бы услышать оценки финской стороны и этим действиям», — заключила Захарова.

О том, что Россия заморозила счета финских дипломатических представительств, МИД Финляндии сообщил 17 мая. Ограничения коснулись посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. В посольстве Финляндии тогда заявили РБК, что, согласно ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства». Хельскинки обвинил Москву в нарушении этой конвенции.

Российские власти настаивают, что заморозка счетов стала ответом на действия финской стороны. Российскому посольству в Финляндии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны — Nordea. Помимо этого, для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен «длительный процесс рассмотрения разрешения», а взимают за такую операцию «фактически «запретительную» комиссию в размере €5 тыс., независимо от суммы перевода», сообщили РБК в российской дипмиссии.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
МИД Мария Захарова Финляндия заморозка счетов
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