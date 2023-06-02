Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции Технологии и медиа, 03:07
Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств Политика, 02:39
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США Технологии и медиа, 02:35
Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Политика, 02:15
Рядом с Курском сбили несколько беспилотников Политика, 01:30
Эрдоган указал в декларации долги на $230 тыс. Политика, 01:20
«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла Общество, 00:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как в Белгороде разместили уехавших жителей Шебекино. Фоторепортаж Политика, 00:58
NOS узнала о планах Нидерландов закупить десятки Leopard 1 для ВСУ Политика, 00:56
Зеленский пообещал дожить до получения западных истребителей Политика, 00:25
Сочи возглавил рейтинг городов по снижению цен на жилье в мае Недвижимость, 00:03
Эксперты заявили об отказе от людей на ресепшен и контроле в аэропортах Технологии и медиа, 00:00
Суд впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр за демонстрацию ЛГБТ детям Технологии и медиа, 00:00
В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски Экономика, 01 июн, 23:58
Война санкций ,  
0 

Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств

Глава МИД Финляндии: Хельсинки получили предложения Москвы по ситуации с заморозкой счетов

Финляндия получила предложения России по ситуации с заморозкой счетов посольств, cообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает Yle.

В апреле банковские счета диппредставительств Финляндии в России были заморожены по предписанию российского Центробанка. В начале мая МИД Финляндии направил в Москву ноту.

Хаависто заявил, что у России «были свои банковские проблемы в Хельсинки». По его словам, замораживание финских счетов стало "взаимностью» со стороны Москвы.

Министр сообщил, что Россия ответила на ноту и предложила решение банковского вопроса. Финские власти выясняют, подходит ли идея Хельсинки. Что именно предложили российские власти, Хаависто не уточнил. 

Российская сторона ранее также настаивала, что счета МИД Финляндии были заморожены в ответ на действия республики. Российскому посольству в Финляндии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны, говорила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Кроме того, для зачисления любой суммы на счет ввели «длительный процесс рассмотрения разрешения». Взимают за такую операцию «запретительную» комиссию в размере €5 тыс., независимо от суммы перевода.

Читайте на РБК Pro
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Только не перестарайтесь: ставят ли диагноз СДВГ слишком часто
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
«Профессионал», а не «ремесленник»: как жил актер Анатолий Папанов

О заморозке счетов финских диппредставительств МИД Финляндии сообщил 17 мая. Ограничения наложили на банковские счета посольства Финляндии в Москве и генерального консульства в Петербурге.

Теги
Финляндия посольства заморозка счетов
Материалы по теме
МИД счел абсурдным обвинение Финляндии после заморозки счетов
Политика
Захарова заявила о «равном счете» после ответа Берлину по дипломатам
Политика
Финке заблокировали счет из-за клички собаки и санкций против Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter