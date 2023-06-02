Глава МИД Финляндии: Хельсинки получили предложения Москвы по ситуации с заморозкой счетов

Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств

Финляндия получила предложения России по ситуации с заморозкой счетов посольств, cообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает Yle.

В апреле банковские счета диппредставительств Финляндии в России были заморожены по предписанию российского Центробанка. В начале мая МИД Финляндии направил в Москву ноту.

Хаависто заявил, что у России «были свои банковские проблемы в Хельсинки». По его словам, замораживание финских счетов стало "взаимностью» со стороны Москвы.

Министр сообщил, что Россия ответила на ноту и предложила решение банковского вопроса. Финские власти выясняют, подходит ли идея Хельсинки. Что именно предложили российские власти, Хаависто не уточнил.

Российская сторона ранее также настаивала, что счета МИД Финляндии были заморожены в ответ на действия республики. Российскому посольству в Финляндии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны, говорила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Кроме того, для зачисления любой суммы на счет ввели «длительный процесс рассмотрения разрешения». Взимают за такую операцию «запретительную» комиссию в размере €5 тыс., независимо от суммы перевода.

О заморозке счетов финских диппредставительств МИД Финляндии сообщил 17 мая. Ограничения наложили на банковские счета посольства Финляндии в Москве и генерального консульства в Петербурге.