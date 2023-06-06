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Ходаковский заявил о возвращении контроля над Новодонецким

Замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковский: контроль над поселком Новодонецкое восстановлен
Накануне Ходаковский сообщал, что ВСУ «зацепились» за Новодонецкое при попытке наступления в ДНР. Однако сегодня российским войскам удалось вернуть контроль над поселком, рассказал он, предположив, что в ВСУ идет перегруппировка
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Украинские войска не сумели прорвать оборону в поселке городского типа Новодонецкое в Донецкой народной республике и отступили с занятых там позиций, заявил замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

По его словам, в конце дня накануне контроль над Новодонецким почти полностью принадлежал украинской стороне, однако на сегодняшний день российские силы вернули его себе.

«Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона — видимо, идет перегруппировка», — написал Ходаковский.

5 июня он сообщал о тяжелой ситуации «на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки». По словам Ходаковского, в зоне боевых действий в ДНР также появились переданные Украине западными странами танки Leopard.

Позднее в тот же день он рассказал, что ВСУ «зацепились» за Новодонецкое, при этом понеся «немалые» потери: речь идет о «подтвержденных около десяти единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых». «В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — писал Ходаковский.

В ночь на 5 июня российское Минобороны объявило о начале крупномасштабного наступления Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Целью ведомство назвало прорыв обороны российских сил на наиболее уязвимом, по мнению украинских военных, участке. ВСУ не добились успеха, утверждают там.

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Позже ведомство заявило о новых попытках прорыва ВСУ у совхоза «Октябрь» и Новодонецкого. Киев ввел в бой «до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», рассказали в Минобороны.

Также 5 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о масштабной попытке прорыва ВСУ в районе Времевского выступа. В Минобороны затем заявляли, что российские силы сорвали ее. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard, три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

Ходаковский заявил о возвращении контроля над Новодонецким
Ходаковский заявил о возвращении контроля над Новодонецким

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