Минобороны сообщило о новых попытках атак ВСУ в ДНР

Минобороны: ВСУ предприняли попытки атак в ДНР, в бою до трех тактических групп с танками

Наступление ведется в районах совхоза «Октябрь» и села Новодонецкое и успешно сдерживается, сообщило Минобороны. Прошлая попытка «крупномасштабного наступления ВСУ» была предпринята утром 4 июня

Село Новодонецкое (Фото: сервис Google Maps)

Украинские силы предприняли новые попытки атак в ДНР, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Речь идет об атаках на южно-донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и села Новодонецкое. По информации ведомства, ВСУ ввели в бой «до трех батальонных тактических групп, усиленных танками».

«Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», — добавили в нем.

Как сообщало Минобороны России, с утра 4 июня украинская армия начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. Противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, заявили в ведомстве.

По его информации, ВСУ хотели прорвать оборону на наиболее уязвимом, как они считали, участке фронта, однако достичь этой цели им не удалось. В результате действий группировки войск «Восток» потери украинских сил составили более 250 военных, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронемашина. Как заявили в Минобороны, командующий объединенной группировкой войск — глава российского Генштаба Валерий Герасимов — в это время был на «одном из передовых пунктов управления на данном направлении».