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Замглавы Росгвардии по ДНР сообщил, что ВСУ «зацепились» за Новодонецкое

Замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковский: ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое в ДНР
Александр Ходаковский сообщил, что хотя баланс сил сегодня в целом «в пользу противника», значительно углубиться ВСУ не удалось. Минобороны 5 мая заявило о новых попытках прорыва ВСУ у совхоза «Октябрь» и Новодонецкого

Украинские военные смогли «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР, сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в телеграм-канале.

При этом, по его словам, украинские войска понесли «немалые» потери, речь идет о «подтвержденных около десяти единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых».

«В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — написал Ходаковский.

Днем он сообщал о тяжелой ситуации «на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки». «Противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия», — писал он. Замглавы Росгвардии по ДНР также говорил, что в зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard.

5 мая Минобороны заявило о новых попытках прорыва ВСУ на южно-донецком направлении, которые были предприняты у совхоза «Октябрь» и Новодонецкого. Киев ввел в бой «до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», однако российские силы успешно сдерживают противника, утверждают в ведомстве.

О начале крупномасштабного наступления Украины на пяти участках фронта на южно-донецком направлении министерство объявило в ночь на 5 июня. Целью ведомство назвало прорыв обороны российских сил на наиболее уязвимом, по мнению украинских военных, участке. ВСУ не добились успеха, утверждают там.

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Елена Чернышова
ДНР Александр Ходаковский батальон Восток ВСУ Военная операция на Украине
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