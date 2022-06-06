Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией открытия портов

Киев работает над получением противокорабельных систем, и речь идет не об угрозах, а о гарантиях безопасности портов, заявил Зеленский. В российском МИДе Киев, который просит новое оружие, ранее обвинили в «прямой провокации»

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Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию, лучшими гарантиями для разблокировки портов станут поставки Киеву противокорабельного оружия, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Его спросили, какие гарантии Киев считает приемлемыми для того, чтобы разминировать порты для вывоза зерна.

«Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии», — ответил Зеленский (цитата по «Суспільне»).

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия относительно разблокировки украинских портов «уже давно гарантировала» все, что от нее зависит. По его словам, если Киев разминирует эти порты, то в открытом море российский флот обеспечит беспрепятственный проход судов с продовольствием в Средиземное море и далее к пунктам назначения. Говоря же о просьбах Украины о поставках оружия, министр отметил, что страна перешла «все рамки приличия» и устраивает «прямую провокацию, нацеленную на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия».

Завтра, 7 июня, российская делегация направится в Турцию, чтобы провести переговоры по организации процесса вывоза зерна из украинских портов. По данным Anadolu, на встрече будет обсуждаться «дорожная карта», которую при содействии ООН разработали Россия, Украина и Турция. Эта карта включает вопросы маршрута, страхования и обеспечения безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов.

Другой возможный вариант вывоза зерна — через Белоруссию. Как заявил президент Александр Лукашенко, Минск готов организовать поставки украинского зерна в балтийские порты Германии, Польши, прибалтийских стран и России, если ему разрешат грузить и собственные товары.