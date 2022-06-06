Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 15:51
Кому достается поддержка Дискуссионный клуб, 20:03
Глава Белгородской области сообщил о взрывах в СНТ Политика, 20:03
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:43
Песков оценил возможность договоренностей об украинском зерне Политика, 19:22
Reuters узнал, что UniCredit ищет за рубежом покупателей бизнеса в России Бизнес, 19:20
В Екатеринбурге уволили завуча после танца лицеистов Общество, 19:19
Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей Общество, 19:18
Борис Ротенберг отреагировал на сообщения об уходе тренера «Сочи» в ЦСКА Спорт, 19:16
Росавиация поблагодарила власти Шри-Ланки за разрешение на вылет самолета Политика, 19:14
Дзагоев пообещал в будущем сыграть за «Аланию» Спорт, 19:14
Эти автомобили покупают даже в кризис. Цены и наличие у дилеров Авто, 19:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
РПЛ объявила о многомиллиардном контракте с новым спонсором Спорт, 18:50
Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России Политика, 18:50
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Песков оценил возможность договоренностей об украинском зерне

По словам пресс-секретаря Путина, решение о продовольственной безопасности будет принято по итогам переговоров министров Турции и России
Фото: Bernat Armangue / AP
Фото: Bernat Armangue / AP

Решение о возможном закреплении на уровне лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана договоренности о гарантиях безопасности при вывозе запасов зерна с Украины примут после переговоров глав МИДов двух стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Решение будет приниматься по итогам переговоров министров», — сказал Песков, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, что окончательную точку в этом вопросе «все-таки предстоит сделать руководителям».

Антонов заявил о влиянии санкций США на продовольственную безопасность
Политика
Фото:Gregory Shamus / Getty Images

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти из республики и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. Детали этой операции стороны и специалисты международных организаций должны обсудить в Турции.

В начале мая ООН оценивала объем скопившегося в портах Украины зерна в 4,5 млн т. В середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на украинской территории остается неиспользованным около 20 млн т зерна.

В ООН считают, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов. В США утверждали, что такие действия усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном.

Москва в ответ заявляла, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада. Российские официальные лица также отмечали, что акватории украинских портов заминированы и проход судов по ним опасен. Путин заявлял, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Он подчеркнул, что страну «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».

Авторы
Теги
Роман Котерев
продовольственная безопасность Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган зерно Украина
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
NYT узнала о письме США 14 странам о продаже украинского зерна
Политика
Politico узнала об отказе США снимать санкции с России в обмен на зерно
Политика
Лукашенко выдвинул условие транзита украинского зерна через Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter