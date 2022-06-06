Песков оценил возможность договоренностей об украинском зерне

По словам пресс-секретаря Путина, решение о продовольственной безопасности будет принято по итогам переговоров министров Турции и России

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Решение о возможном закреплении на уровне лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана договоренности о гарантиях безопасности при вывозе запасов зерна с Украины примут после переговоров глав МИДов двух стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Решение будет приниматься по итогам переговоров министров», — сказал Песков, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, что окончательную точку в этом вопросе «все-таки предстоит сделать руководителям».

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти из республики и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. Детали этой операции стороны и специалисты международных организаций должны обсудить в Турции.

В начале мая ООН оценивала объем скопившегося в портах Украины зерна в 4,5 млн т. В середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на украинской территории остается неиспользованным около 20 млн т зерна.



В ООН считают, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов. В США утверждали, что такие действия усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном.

Москва в ответ заявляла, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада. Российские официальные лица также отмечали, что акватории украинских портов заминированы и проход судов по ним опасен. Путин заявлял, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Он подчеркнул, что страну «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».