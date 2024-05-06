МИД предупредил Запад о последствиях вооруженной конфронтации с Россией

Объявленные Россией учения сил ядерного сдерживания призваны удержать Запад от помощи Киеву и втягивания в прямой конфликт с Москвой, заявили в МИДе. Ведомство пообещало ответ на размещение американских РСМД в других регионах

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Начатые Россией учения с отработкой навыков применения нестратегического ядерного оружия нужно рассматривать в контексте «воинственных заявлений» лидеров стран Запада и «дестабилизирующих действий» стран НАТО, касающихся конфликта Москвы и Киева, сообщили в российском МИДе.

В первую очередь, заявили в ведомстве, речь идет о словах главы МИДа Британии Дэвида Кэмерона и представителей «некоторых других натовских столиц» о том, что Украина может применять западное оружие для ударов по российской территории.

«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», — пояснили в МИДе.

Министерство указало на поставку Киеву дальнобойных ракет из Франции и Британии, а также американских АTACMS. Появление у Украины истребителей F-16 Россия расценит как «целенаправленную провокацию», предупредили в ведомстве: Москва будет расценивать эти самолеты, вне зависимости от модификации, как носители ядерного оружия.

В МИДе заявили, что США начали размещать в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе наземные комплексы с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) «якобы на время проведения учений с союзниками». Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ и прекращение действия одностороннего моратория на размещение таких систем, предупредило ведомство. «В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. <...> При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение», — говорится в сообщении.

СССР и США в 1987 году заключили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), договорившись не производить и не испытывать новые подобные ракеты. В феврале 2018-го США уведомили Россию о намерении выйти из соглашения, такой шаг в Вашингтоне объяснили нарушением положений ДРСМД Москвой из-за испытаний и развертывания ракеты SSC-8 (в российской классификации — 9M729). Российская сторона отрицала обвинения и также сообщила о выходе из соглашения, в 2019 году он прекратил действие. После этого Москва предложила США и НАТО мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявив, что уже ввела такой запрет в одностороннем порядке, но Вашингтон и Брюссель отвергли идею.

Учения «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» пройдут в ближайшее время, в маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота. В Кремле сообщили, что такое решение принято в ответ на обсуждения на Западе возможного размещения войск на Украине. «Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тему вероятной отправки западных войск на Украине в феврале затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. С тех пор он не раз к ней возвращался, а в числе условий для этого назвал прорыв российских войск и получение соответствующего запроса от Киева. Власти других стран — членов НАТО исключали отправку войск на Украину, генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что Киев должен сам обеспечить себя солдатами. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если Киев получит предложение от Запада об отправке войск в страну для тренировки бойцов ВСУ, то поддержит инициативу.