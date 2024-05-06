 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ начали переброску резервов из-за сложной ситуации в Донбассе

Главком ВСУ Сырский решил ввести в бой резервы из-за тяжелой ситуации в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Тяжелая для ВСУ ситуация у Покровска и Курахово требует задействования резервов и дополнительного оружия, сообщил Сырский. Российское Минобороны в конце апреля и начале мая сообщило о взятии нескольких населенных пунктов в ДНР
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: офис президента Украины)

На покровском и кураховском направлениях (подконтрольная Украине часть Донбасса) сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил страны, сообщил в своем телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский.

Главком ВСУ двое суток провел в частях, ведущих оборону на этих участках фронта, и работал с командирами бригад и их подчиненными. «Принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», — написал он.

В числе основных задач украинских военных Сырский назвал удержание занимаемых рубежей и позиций, а также формирование и подготовку резервов.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Об обострении обстановки на этих двух направлениях главком ВСУ сообщал еще в конце апреля, объявив также, что украинские войска отошли на запад от сел Бердычи, Семеновка и Новомихайловка. Российское Минобороны тогда же отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов.

5 мая российские войска заняли село Очеретино в ДНР. Телеканал CNN со ссылкой на украинских военных писал, что его потеря Киевом может привести к тому, что российские силы возьмут под огневой контроль города Покровск и Константиновку, а также село Великая Новоселка. На следующий день российское военное ведомство сообщило о занятии населенного пункта Соловьево, которое находится к югу от Очеретино.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Сырский ВСУ ДНР Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
ВСУ ввели в бой резервы из-за войск России у Очеретино
Политика
Шойгу заявил о взломе опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения
Политика
Сырский заявил об отходе ВСУ «на новые рубежи» в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
«Урал» на 95-й минуте вырвал победу у «Балтики» Спорт, 17:47
Суд в Петербурге приговорил двоих подростков за поджог на железной дороге Политика, 17:40
В Госдуме предложили провести «шашлычную амнистию» Недвижимость, 17:37
Журналистка Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма Общество, 17:35
Предложение вторичного жилья в Москве сократилось почти на четверть Недвижимость, 17:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Гладков сообщил о гибели взрослого и ранении девочки при атаке ВСУ Политика, 17:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Илон Маск дал Уоррену Баффету совет по вложению денег Berkshire Hathaway Инвестиции, 17:19
НКР подтвердило кредитный рейтинг АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:18
Курс доллара в мае 2024 года: какой фактор будет решающим для рубля Инвестиции, 17:18
ВСУ начали переброску резервов из-за сложной ситуации в Донбассе Политика, 17:14
Невзорова и Милова повторно объявили в розыск Политика, 17:12
Хосе Рауль Мулино победил на президентских выборах в Панаме Политика, 17:10
Мишустин сказал Путину, что кабмин гордится быть частью его команды Политика, 17:09