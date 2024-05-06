ВСУ начали переброску резервов из-за сложной ситуации в Донбассе
На покровском и кураховском направлениях (подконтрольная Украине часть Донбасса) сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил страны, сообщил в своем телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский.
Главком ВСУ двое суток провел в частях, ведущих оборону на этих участках фронта, и работал с командирами бригад и их подчиненными. «Принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», — написал он.
В числе основных задач украинских военных Сырский назвал удержание занимаемых рубежей и позиций, а также формирование и подготовку резервов.
Об обострении обстановки на этих двух направлениях главком ВСУ сообщал еще в конце апреля, объявив также, что украинские войска отошли на запад от сел Бердычи, Семеновка и Новомихайловка. Российское Минобороны тогда же отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов.
5 мая российские войска заняли село Очеретино в ДНР. Телеканал CNN со ссылкой на украинских военных писал, что его потеря Киевом может привести к тому, что российские силы возьмут под огневой контроль города Покровск и Константиновку, а также село Великая Новоселка. На следующий день российское военное ведомство сообщило о занятии населенного пункта Соловьево, которое находится к югу от Очеретино.
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