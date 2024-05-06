Российские военные взяли под контроль два села

Российские военные заняли Котляровку и Соловьево

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Котляровка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Его взяли силы группировки «Запад» в результате «активных действий», указали в ведомстве. Село находится в Купянском районе примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.

Днем ранее Минобороны отчиталось, что российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР. В сегодняшней сводке военное ведомство сообщило также о занятии населенного пункта Соловьево, расположенного к югу от Очеретино.

Что касается различных направлений, то там за сутки произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Стельмаховка, Новосадовое, отражены три контратаки в районах Синьковки, Крахмального;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка, Спорное;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское, Прогресс, отражены семь контратак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово, Бердычи;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Пречистовка, отразили контратаку в районе Урожайного;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино, Токаревка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка (среди них Leopard), три САУ «Гвоздика», САУ М109 Paladin, две САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Средствами ПВО сбит Су-27 воздушных сил Украины.

Помимо этого, уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотников.