Российские военные взяли под контроль два села
Российские военные взяли под контроль село Котляровка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Его взяли силы группировки «Запад» в результате «активных действий», указали в ведомстве. Село находится в Купянском районе примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.
Днем ранее Минобороны отчиталось, что российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР. В сегодняшней сводке военное ведомство сообщило также о занятии населенного пункта Соловьево, расположенного к югу от Очеретино.
Что касается различных направлений, то там за сутки произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Стельмаховка, Новосадовое, отражены три контратаки в районах Синьковки, Крахмального;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка, Спорное;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское, Прогресс, отражены семь контратак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово, Бердычи;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Пречистовка, отразили контратаку в районе Урожайного;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино, Токаревка.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка (среди них Leopard), три САУ «Гвоздика», САУ М109 Paladin, две САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Средствами ПВО сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Помимо этого, уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотников.
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