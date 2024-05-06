Китай предложил ЕС и Франции вместе работать по Украине

Си Цзиньпин находится в Париже с визитом, приуроченным к 60-летию установления дипломатических отношений между КНР и Францией. Ранее он заявлял о готовности работать с международным сообществом над поиском выхода из кризиса

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Властям Китайской народной республики, Франции и Евросоюза следует совместно противостоять развитию конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Париж.

В понедельник на трехсторонней встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что все участники встречи «желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса». «Трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок», — сказал китайский лидер (цитата по ТАСС).

Затягивание кризиса на Украине все больше сказывается на Европе и остальном мире, считает Си Цзиньпин.

«Чем дольше сохраняется кризис, тем больше страдают Европа и мир. Мы надеемся, что мир и стабильность быстро вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса», — заявил он.

Он отметил, что в Пекине понимают «потрясения, которые украинский кризис вызывает у европейцев», и заверил, что Китай всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля 2023 года. Документ из 12 пунктов начинается с констатации приоритета территориальной целостности государств. Среди других положений — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях КНР полноценного плана. Президент США Джо Байден в свою очередь назвал план «выгодным России». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда указал на главную проблему китайских предложений: Китай в этом документе якобы «не отличает агрессора от жертвы».